Tujina

V Italiji strmoglavilo vojaško letalo, umrla dva vojaka

Rim, 01. 10. 2025 14.15 | Posodobljeno pred 58 minutami

Avtor
STA , M.S.
Komentarji
2

V strmoglavljenju letala v Italiji sta umrla dva pripadnika italijanskih zračnih sil. Vojaško letalo T-260B, na krovu katerega sta bila, je med letalsko vajo strmoglavilo nad narodnim parkom Circeo v bližini mesta Sabaudia južno od Rima.

Reševalne ekipe so razbitine letala našle v plamenih, v njih pa tudi trupli vojakov. Letalo je davi strmoglavilo v bližini enega od vhodov v narodni park, a na gozdnem območju v času nesreče ni bilo nikogar.

Na kraj nesreče so nemudoma prišli gasilci, policisti in civilna zaščita, vzrok strmoglavljenja pa trenutno še ni znan.

Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila sožalje družinam žrtev, podobno se je odzval tudi zunanji minister Antonio Tajani.

Preiskava nesreče je v teku, usklajujejo jo italijanske zračne sile in sodni organi. Med drugim preverjajo, v kakšnem stanju je bilo letalo, pot, po kateri je letelo, in morebitna poročila o okvarah.

KOMENTARJI (2)

galeon
01. 10. 2025 15.23
+1
A tudi sosedje imajo kmečko aviacijo kot mi?
ODGOVORI
1 0
modelx
01. 10. 2025 14.32
-3
tudi rusi krivi? ali tile kar sami sebe zrušijo. potem rusov ne rabimo
ODGOVORI
0 3
