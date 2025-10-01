V Italiji strmoglavilo vojaško letalo, umrla dva vojaka

Reševalne ekipe so razbitine letala našle v plamenih, v njih pa tudi trupli vojakov. Letalo je davi strmoglavilo v bližini enega od vhodov v narodni park, a na gozdnem območju v času nesreče ni bilo nikogar.

Na kraj nesreče so nemudoma prišli gasilci, policisti in civilna zaščita, vzrok strmoglavljenja pa trenutno še ni znan.