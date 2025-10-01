V Italiji strmoglavilo vojaško letalo, umrla dva vojaka

Reševalne ekipe so razbitine letala našle v plamenih, v njih pa tudi trupli vojakov. Letalo je davi strmoglavilo v bližini enega od vhodov v narodni park, a na gozdnem območju v času nesreče ni bilo nikogar.
Na kraj nesreče so nemudoma prišli gasilci, policisti in civilna zaščita, vzrok strmoglavljenja pa trenutno še ni znan.
Italijanska premierka Giorgia Meloni je izrazila sožalje družinam žrtev, podobno se je odzval tudi zunanji minister Antonio Tajani.
Preiskava nesreče je v teku, usklajujejo jo italijanske zračne sile in sodni organi. Med drugim preverjajo, v kakšnem stanju je bilo letalo, pot, po kateri je letelo, in morebitna poročila o okvarah.
