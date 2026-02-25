V Italiji za povratnike odslej obvezna alkoholna ključavnica

Naprava prepreči vžig motorja, če zazna vrednost alkohola v izdihanem zraku, ki je večja od nič. Preden bo voznik lahko vžgal motor, bo moral pihniti v napravo. Če bo ta v izdihanem zraku zaznala alkohol, se motor ne bo zagnal.

Stroški namestitve naprave znašajo približno 2000 evrov in jih mora povratnik v celoti kriti sam. Napravo bo moral voznik uporabiti vsakič, ko bo želel voziti avtomobil, tudi če je to večkrat na dan. Poleg tega je potrebna tudi redna letna kalibracija naprave.

Združenje italijanskih avtomehaničnih delavnic je sicer že opozorilo na težave. V Italiji so vozila v povprečju stara 13 let in v mnogih starejših avtomobilih vgradnja takšne ključavnice ni mogoča.

Ukrep, ki naj bi preprečil ponovne prekrške in zmanjšal tveganje za hude nesreče, sledi vrsti kazni v Italiji zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Doslej je bil voznik kaznovan z globo od 800 do 3200 evrov, morebitnim zaporom do šestih mesecev, odvzemom vozniškega dovoljenja od šestih mesecev do enega leta ter desetimi kazenskimi točkami.

Za vožnjo brez alkoholne ključavnice ali z nedelujočo napravo je predvidena kazen od 158 do 638 evrov ter odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje od enega do šestih mesecev.