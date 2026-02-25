Naslovnica
Tujina

V Italiji za povratnike odslej obvezna alkoholna ključavnica

Rim, 25. 02. 2026 13.34 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
STA M.S.
Vožnja pod vplivom alkohola

V Italiji skušajo vožnjo pod vplivom alkohola preprečiti tudi z alkoholnimi ključavnicami v avtomobilih. Vozniki, ki so bili v preteklosti že kaznovani zaradi vožnje s koncentracijo alkohola v krvi nad 0,8 grama na liter, lahko od tega tedna naprej vozijo le vozila, opremljena s takšno napravo, poročajo italijanski mediji.

Naprava prepreči vžig motorja, če zazna vrednost alkohola v izdihanem zraku, ki je večja od nič. Preden bo voznik lahko vžgal motor, bo moral pihniti v napravo. Če bo ta v izdihanem zraku zaznala alkohol, se motor ne bo zagnal.

Stroški namestitve naprave znašajo približno 2000 evrov in jih mora povratnik v celoti kriti sam. Napravo bo moral voznik uporabiti vsakič, ko bo želel voziti avtomobil, tudi če je to večkrat na dan. Poleg tega je potrebna tudi redna letna kalibracija naprave.

Združenje italijanskih avtomehaničnih delavnic je sicer že opozorilo na težave. V Italiji so vozila v povprečju stara 13 let in v mnogih starejših avtomobilih vgradnja takšne ključavnice ni mogoča.

Ukrep, ki naj bi preprečil ponovne prekrške in zmanjšal tveganje za hude nesreče, sledi vrsti kazni v Italiji zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Doslej je bil voznik kaznovan z globo od 800 do 3200 evrov, morebitnim zaporom do šestih mesecev, odvzemom vozniškega dovoljenja od šestih mesecev do enega leta ter desetimi kazenskimi točkami.

Za vožnjo brez alkoholne ključavnice ali z nedelujočo napravo je predvidena kazen od 158 do 638 evrov ter odvzem vozniškega dovoljenja za obdobje od enega do šestih mesecev.

KOMENTARJI4

Renee Nicole Good v spomin
25. 02. 2026 14.48
super...
Odgovori
0 0
Lens
25. 02. 2026 14.47
Vsak pravi balk..nc bo pihnil v napravo s pumpo, res problem.
Odgovori
0 0
NeXadileC
25. 02. 2026 14.06
To, samo po sebi, je videti, kot pozitivna reč, vendar to je le uvod v obvezno "kill" ključavnico, ki jo bodo morala imeti vsa nova vozila, menda že enkrat od letos, ki bodo oblastem omogočale, da katerikoli avto na daljavo blokirajo, kadarkoli. To pa ni ni pozitivna reč.
Odgovori
-1
1 2
stoinena
25. 02. 2026 14.00
končno. nekoč je citroenov xm to imel serijsko. evo. slovenska vlada kopirajte. mi imamo tudi velik problem s pijanimi in drogiranimi za volanom.
Odgovori
+2
3 1
