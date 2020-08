V Italiji začetek počitnic, na cestah pa gneča

Dars za ta konec tedna in naslednji teden napoveduje povečan promet na mejnih prehodih z Avstrijo in Hrvaško. Obenem je zaradi prenove predora Golovec spremenjen potek prometa na vzhodni ljubljanski obvoznici. V teku sta tudi prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem ter prenova vipavske hitre ceste med Selom in Vogrskim.

Na mejnih prehodih s sosednjimi državami ostaja nadzor prometa in potnikov na kontrolnih točkah. Slovenski državljani, ki prihajajo iz držav članic EU oziroma iz držav članic schengenskega območja, lahko našo mejo prestopajo tudi zunaj kontrolnih točk.

Sicer pa se je z včerajšnjim dnem posodobila razporeditev držav na sezname glede epidemiološke varnosti. Vlada je z zelenega seznama epidemiološko varnih držav črtala Španijo, Belgijo, Avstralijo, Maroko, Andoro in Kanado ter jih uvrstila na rumeni seznam. Na rdeči seznam držav s poslabšano epidemiološko situacijo je uvrstila Bolgarijo, Romunijo, Bahame, Indijo in pet španskih administrativnih enot.

Aktualne razmere:

Zastoji pred mejnimi prehodi:

– Pred mejnim prehodom Pince proti Sloveniji, približno 2 kilometra.

– Pred predorom Karavanke proti Sloveniji, približno 12 kilometrov. Občasno zaradi kontrole na slovenski strani predor tudi zapirajo.

– Pred prehodom Šentilj proti Sloveniji, približno 6 kilometrov.

– Na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, približno 3 kilometre.

Čakalna dobaje na mejnih prehodih: Obrežje, Sočerga, Sečovlje, Petrina, Starod, Gruškovje, Dragonja, Dobovec, Zgornji Leskovec, Rogatec, Jelšane, Vinica in Metlika.