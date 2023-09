V Ivančni Gorici vaška straža, Policija ji ostro nasprotuje

Kot smo poročali pred dnevi, naj bi v občini Ivančna Gorica beležili povečano število vlomov, predvsem na gradbišča in v gospodarske objekte. Med občani je narasla nejevolja, zato so se samoorganizirali. Minuli konec tedna je portal N1 poročal, da tamkajšnji prebivalci ponoči patruljirajo po občini, nedavno pa naj bi med tatvino ujeli storilca, ga pridržali do prihoda Policije, vse skupaj pa posneli.

Odzvali so se na PU Ljubljana, kjer pravijo, da se sicer zavedajo pomena tesnega sodelovanja Policije z lokalno skupnostjo, opozarjajo pa, da t. i. vaške straže v smislu, da bi občani sami opravljali naloge državnih organov, lahko predstavljajo varnostno tveganje, lahko pa tudi kaznivo dejanje. Policija zato tovrstnim "projektom" občanov izrecno nasprotuje.

Kot so poudarili, bodo vsak primer tovrstnega združevanja, organiziranja in delovanja posameznikov oz. skupin spremljali in presojali zakonitost in odgovornost. "Poleg odgovornosti se morajo ustanovitelji t. i. "vaških straž" zavedati tudi nevarnosti početja. V primeru da bi se posamezni storilci kaznivih dejanj prijetju uprli, bi lahko prišlo tudi do hudih in neželenih posledic," opozarjajo na Policiji.

Dodali so, da na območju Ivančne Gorice ne delujejo zgolj policisti PP Grosuplje, ampak dnevno tudi druge policijske enote. Ker se občina nahaja ob avtocesti, so na tem delu najpogosteje prisotne patrulje Postaje prometne policije Ljubljana. Na območju Grosuplja in Ivančne Gorice potekajo tudi poostreni nadzori.