V Izoli gre izzivalec v drugi krog s prednostjo pred aktualnim županom

V Bogatičevem taboru že od začetka boja za županski položaj poudarjajo prav njegovo poznavanje delovanja občine in izkušnje z revizijami. V programu pa obljubljajo predvsem hiter sprejem prostorskega načrta, ki bi omogočil predvsem sanacijo degradiranih območij, stanovanjsko gradnjo, zaščito kmetijskih zemljišč, tako, ki bo v korist občanom, ne pa kapitalu.

Pred tokratnimi volitvami je Lista Izola prihodnosti združila moči z najmočnejšo vladno stranko, ki je dobila osem mandatov v občinskem svetu, Bogatičevo kandidaturo pa je zagovarjala tudi lista Mef in Izolani, ki bo imela tri predstavnike v 23-članskem občinskem svetu.

Kot predsednik nadzornega odbora občine je večkrat kritiziral Markočičevo ravnanje, predvsem nepregledno prodajo zemljišč, s katero se je občina v znatni meri financirala. Predstavnika Liste Izola prihodnosti v občinskem svetu sta se medtem izpostavila z nasprotovanjem občinskemu prostorskemu načrtu, ki ga je pripravila Markočičeva ekipa. Januarja letos so ta načrt izolski volivci zavrnili na referendumu.

Bogatič je vstopil v občinsko politiko veliko pred ustanovitvijo stranke Gibanje Svoboda. 70-letni upokojenec, ki je tri desetletja zasedal vodstvene položaje v carinski upravi, se je leta 2018 potegoval za županski položaj z Listo Izola prihodnosti. Takrat je dobil 14 odstotkov glasov in se uvrstil na peto mesto.

Markočič medtem trdi, da je tudi s prodajo zemljišč, ki ob izrednem povpraševanju dosegajo visoko ceno, uresničil številne projekte. Izolska županova lista je v volilni kampanji navajala, da je bilo projektov več kot 200. Na volitvah v občinski svet je dobila tri mandate.

V zadnjem mesecu je župan slovesno prerezal trak na odprtju prenovljenega dela ribiškega pristanišča. V torek, pet dni pred drugim krogom volitev, je občina predstavila natečajne rešitve za enega najbolj ambicioznih projektov, Istrski kulturni center. Markočič poudarja, da so za vse to pridobili tudi veliko nepovratnih evropskih in državnih sredstev.

66-letni Markočič, ki je bil pred županovanjem v javnosti najbolj prepoznaven zaradi prizadevanj za promocijo izolskega turizma in oljkarstva, priznava, da ni brez napak. Tudi ko se je znašel na udaru medijev zaradi prenočitve otrok ministrice v hotelu na občinski račun in zaradi sumljivo sočasne prodaje svojega zasebnega oljčnika ter občinskega zemljišča istemu kupcu, ni zanikal vseh posameznih očitkov, vztrajal pa je, da v bistvu ni ravnal narobe.

Kandidati, ki se niso uvrstili v drugi krog, se niso izrekli ne za Bogatiča ne za Markočiča. To velja tudi za jadralca Vasilija Žbogarja, ki je v prvem krogu dobil 19 odstotkov glasov, njegova lista pa bo imela v občinskem svetu tri člane.