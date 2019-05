V Izoli na javni dražbi sedem nepremičnin v starem mestnem jedru

Občina Izola bo s prodajo starejših stanovanj, potrebnih obnove, na atraktivnih lokacijah v starem mestnem jedru pridobila nova stanovanja, zgrajena po sodobnih standardih in v lastniško zaokroženih celotah, kar omogoča učinkovitejše upravljanje z občinskim stanovanjskim fondom, so zapisali na spletni strani občine. Občinski stanovanjski fond se ne bo zmanjšal, saj bo občina sredstva, pridobljena s prodajo stanovanj, investirala v obnovo objekta na Smrekarjevi ulici 52, kjer bo pridobila tri stanovanja in en poslovni prostor, ter v urejanje stanovanj na severni strani kletne etaže objekta Južna cesta 20, s čimer bo pridobila pet stanovanj.

Predmet razpisa javne dražbe je sedem nepremičnin, ki se nahajajo v starem mestnem jedru, in sicer stanovanja na naslovu Veliki trg 8, Koprska ulica 3, Gregorčičeva ulica 62, Smrekarjeva ulica 23 in 15, Koprska ulica 32 in dele objekta na naslovu Spinčičeva 3. Javna dražba bo 30. maja 2019 v sejni sobi Občinskega sveta Občine Izola na Kristanovem trgu 1 s pričetkom ob 17. uri. Zainteresirani, ki želijo sodelovati na javni dražbi, morajo vplačati varščino do vključno 27. maja.

Po predhodnem dogovoru s pristojnimi na Uradu za prostor in nepremičnine si lahko potencialni kupci stanovanja tudi ogledajo. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom javne dražbe lahko zainteresirani prejmejo v času uradnih ur osebno pri Patriciji Fabijančič Močibob in Žanin Gruden na telefonski številki: 05/ 66 00 235 ali 05/66 00 232 oz. 05/66 00 299 ali izven uradnih ur na elektronski naslov: patricija.fabijancic-mocibob@izola.si ali zanin.gruden@izola.si oz. posta.oizola@izola.si.