V Izoli naredili 11 vrtnin: 'Večina razlitja je še vedno na enem mestu'

Pol leta po izlitju kurilnega olja v Izoli zaposleni v marini še naprej odstranjujejo madeže iz morja, razlito nafto pa zdaj iščejo tudi v zemlji. Minuli konec tedna so po navodilu Agencije za okolje v okolici hotela Delfin, od koder je priteklo kurilno olje, naredili 11 vrtin. V treh so našli kurilno olje, ni pa še jasno, kako veliki so ti žepi in ali ga je možno izčrpati. Odločitev bo padla do konca tedna, razlitje sicer še vedno preiskuje tudi policija.