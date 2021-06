V Izoli po novem prepovedano sprehajanje v kopalkah po mestu.

Z novim odlokom se zagotavlja pravno podlago za urejanje javnega reda in miru na območju občine ter za izrekanje glob v primeru kršitev odloka. Občina bo tako izpolnjevala naloge, ki zanjo izhajajo iz zakonskih in občinskih predpisov. S sprejemom pred začetkom poletne sezone pa si želijo sistemsko urediti več perečih področij, med njimi sprehajanje po mestu v neprimerni opravi oz. kopalkah, so zapisali na izolski občini.