V Izolo po nujno medicinsko pomoč tudi bolniki iz hrvaške Istre

"S sklenitvijo dvostranskega sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško se bodo postavili temelji za celovito čezmejno sodelovanje pri zagotavljanju nujne zdravstvene oskrbe med Hrvaško in Slovenijo, da bi izboljšali dostop do zdravstvenega varstva in zagotovili kontinuiteto zdravstvenega varstva v čezmejnem območju Istrske županije in Obalno-kraške regije," so sporočili z ministrstva za zdravje.

Kot pojasnjujejo, je namen sklenitve sporazuma zagotavljanje storitve urgentne medicinske službe za prebivalce oz. turiste, ki se nahajajo na področju hrvaške Istre: mesta Umag, Novigrad, Buje; občine Brtonigla, Grožnjan in Oprtalj. Na podlagi podpisanega medvladnega sporazuma bodo lahko vse osebe, ki se nahajajo na omenjenem območju, dostopale do storitev nujne medicinske pomoči in nujnega zdravljenja v SB Izola v skladu s kriteriji iz protokola.

Na čezmejnem območju živi okoli 320.000 prebivalcev, v času turistične sezone pa se število ljudi še podvoji, prav tako se poveča intenziteta prometa.