V izolski marini novi oljni madeži

Kot so sporočili iz Hotela Delfin, je vodstvo v rednih kontaktih tudi s predstavniki Geološkega zavoda Slovenije, ki so letos že opravili pregled in sondacijo terena. S sondacijo 16 vrtin se je v štirih zaznalo sledi izlitega kurilnega olja. Na vrtinah že poteka sanacijski program izčrpavanja kurilnega olja.

Trenutno ocenjujejo, da je ob silnem deževju prišlo do izlitja prek meteornega kanala. Sanacijske ukrepe bodo v nadaljevanju dodatno usmerili v sanacijo samega meteornega kanala.

Kot smo že poročali, je konec lanskega leta iz rezervoarja Hotela Delfin, ki leži približno 100 metrov od obale, zaradi okvare ventila izteklo veliko kurilnega olja. Sprva so v hotelu domnevali, da gre za približno 3000 litrov, kasneje pa so ugotovili, da je količina približno desetkrat tolikšna.

Nekaj olja je po meteornem jašku takoj odteklo v morje, nekaj ga je ostalo ujetega v zemljini, od koder ga voda postopno izpira v morje. V začetku maja so po obilnem deževju olje opazili na površini vode v izolski marini, zaznali so tudi vonj. Okrog onesnaženega območja so postavili plavajoče pregrade, ujeto olje pa odstranjujejo s pivniki.