V izolski marini med točenjem goriva prišlo do izliva 300 litrov goriva

V nedeljo malo po13. uri so bili na Policijski upravi Koper obveščeni, da je na območju izolske marine prišlo do izlitja goriva v morje. Policisti so na kraju ugotovil, da je na bencinskem servisu Marina Izola pri točenju goriva v plovilo zaradi tehnične napake na dovodnih ceveh v morje steklo okoli 300 litrov goriva.