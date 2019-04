V izolski osnovni šoli trije primeri okužbe s salmonelo

V izolski osnovni šoli Livade so v zadnjih dneh obravnavali tri primere okužbe z baketerijo salmonelo, kar je za Primorske novice potrdila tudi ravnateljica šole Maja Cetin.

Ravnateljica je za pojav okužbe izvedela pretekli četrtek, prvi pa je zbolel učenec višje stopnje, ki pa se je že vrnil k pouku. Nato so izvedeli, da sta se okužila še dva učenca, ki pa se naj bi v začetku prihodnjega tedna vrnila nazaj v šolske klopi.

Kot je povedala ravnateljica, so na šoli sprejeli vrsto ukrepov, dosledno pa se držijo tudi navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). S pojavom bakterije so seznanili tudi čistilke, preverili dobavitelje hrane in v vseh učilnicam in šolskih prostorih omogočili razkuževanje rok. Učitelji učence ves čas opozarjajo, da si morajo roke razkužiti še zlasti pred obrokom in po uporabi sanitarij.