V izraelskem napadu na poslopje šole v Gazi najmanj sedem mrtvih

Iz ruševin stavbe, kjer je bilo več sto razseljenih ljudi, so potegnili trupla petih moških in dveh otrok, še 15 ljudi je bilo ranjenih, so sporočile oblasti v Gazi. Po njihovih navedbah je izraelsko letalo na stavbo spustilo bombo.

Izraelska vojska (IDF) pa je sporočila, da so izvedli natančen napad na stavbo, ki je gostila nadzorni center Hamasa. "Hamasovi teroristi so uporabljali poveljniški in nadzorni center za načrtovanje in izvajanje napadov proti IDF in državi Izrael," so zapisali v izjavi.

Navedbe tako izraelskih kot palestinskih oblasti zaenkrat ni bilo mogoče neodvisno preveriti, opozarja nemška tiskovna agencija dpa.