'Začelo se je ob sedmih, prebudil naju je alarm, soboto sva preživela v kleti'

"Začelo se je okoli pol sedme ure zjutraj, ko sva spala. Prebudil naju je alarm, ki ga nismo pričakovali, in nemudoma smo stekli v zaklonišče," pripoveduje Slovenka, Maruša Atanasov, ki s soprogom živi Rehovotu, približno 20 kilometrov južno od Tel Aviva. Dodaja, da sta z možem utrujena, saj je bila sobota za njiju naporna in sta za njima dve neprespani noči, obenem pa še vedno čutita strah pred naslednjim alarmom, saj bi ta pomenil, da se morata vrniti v zaklonišče.

V soboto sta večino dneva preživela v kleti stavbe, v kateri živita. Kot pripoveduje Maruša, na koncu alarmov niso več šteli, vsaj štirikrat so se morali seliti iz stanovanja na varno v zaklonišče.

"Ko slišimo, da udari bomba, lahko zapustimo zaklonišče, ampak včeraj so ti alarmi prihajali en za drugim. Vse skupaj je strašno, še posebej takrat, ko slišiš, da blizu tebe udari. Vsi smo bili zaskrbljeni, saj nikoli ne veš, če bo Iron dome uspel bombo prestreči v zraku ali pa bo nekje padla in morda celo zadela našo zgradbo. Izraelci so na takšne situacije že kar navajeni, pa se je v soboto vseeno čutilo, da so tudi domačini precej prestrašeni," pripoveduje Atanasova in dodaja, da tako silovitih napadov ne pomnijo. V državi vlada strah, število smrtnih žrtev strmo narašča, prav tako število civilistov, ki so jih ugrabili napadalci Hamasa.

Družbena omrežja so preplavila sporočila zaskrbljenih Izraelcev. "Spremljam tudi prijatelje, ki so tukaj iz Izraela, ki objavljajo, kako so pogrešani njihovi znanci ali pa, da so v Gazi, da se bojujejo, da ne vedo, kje so, da so že mrtvi, takšne stvari je grozno slišati," situacijo opisuje Maruša.

V Izraelu je ta hip po podatkih zunanjega ministrstva 17 Slovencev. "Po naših podatkih zaenkrat niso ogroženi, vsekakor pa naj še naprej spremljajo poročila in medijske objave," svetuje Viktor Mlakar z ministrstva za zunanje in evropske zadeve. Razmere se namreč hitro spreminjajo in ob tem, ko letalske družbe že množično odpovedujejo lete, je tudi možnosti za "pobeg" iz države vse manj.

"Nimava prav veliko sredstev in načinov, kako priti iz države, tako da zaenkrat je najin načrt, da ostaneva v stavbi. Na srečo imava dovolj hrane, da sva lahko tukaj tudi cel teden, potem pa bova sproti videla, kako se stvari odvijajo," zaključi Maruša.

Pristojni za zdaj še ne pozivajo k evakuaciji, bi se pa to, kot pojasnjujejo na ministrstvu, ob morebitnem dodatnem zaostrovanju napetosti utegnilo spremeniti. "Smo v stalni koordinaciji tudi z drugimi državami članicami EU in če bo to potrebno, bomo pravočasno obvestili vse slovenske državljane," še doda Mlakar.

Ob tem na ministrstvu vse Slovence v Izraelu pozivajo, naj se jim javijo in jim posredujejo svoje podatke. Državljane pa ob tem pozivajo, naj odpovejo morebitna načrtovana potovanja v Izrael ali na druga kritična območja ob meji z Gazo.