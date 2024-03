V izzivov polnem letu 2023 Geopost in DPD ohranjata stabilne rezultate

OGLAS

Leto so zaznamovali številni mednarodni konflikti, ki so še naprej vplivali na gospodarstvo. Tudi posel dostavnih služb se je tako soočal z vedno večjim pritiskom na stroške. Cene energentov in odstotek inflacije so rastli, med tem pa je gospodarstvo stagniralo ali se ponekod celo zmanjšalo. Večina gospodarstva je čutila pritisk na zmanjšanje stroškov, nič drugače pa ni bilo v dostavnih službah, kjer je bilo pritisk čutiti tako v B2B kot tudi v B2C segmentu. Kljub izzivov polnem letu 2023 sta Geopost in DPD uspela ohraniti stabilne rezultate in ustvariti 15,69 milijard €, kar je 0,7 % več prihodkov kot leta 2022. To kaže na veliko mero prilagodljivosti na vse razmere in veliko znanja na tem področju. Poročajo tudi, da so v letu 2023 dnevno dostavili okrog 8 milijonov paketov, kar je 2,1 milijarde paketov v celem letu in po vsem svetu.

Krepitev strateških segmentov dostave, kot je dostava izven doma (Out-of-Home) Dostava izven doma je bila v zadnjih letih eden od najbolj rastočih segmentov, kar je razvidno tudi iz Geopostovega E-shopper barometra za leto 2023 . Na hitro rastočem trgu je Geopost v zadnjih nekaj letih zelo okrepil svojo prisotnost. Out-of-Home omrežje je leta 2015 v Evropi štelo 20.000 točk, leta 2021 50.000 točk, konec leta 2023 pa je Geopost oznanil že 100.000 točko v Evropi. Čeprav je bil cilj doseči 100.000 prevzemnih točk do leta 2025, so to dosegli kar dve leti prej. S 25-odstotno rastjo paketov, dostavljenih izven doma v letu 2023 v primerjavi z letom 2022, je Geopost pokazal močno aktivnost na tem področju, zahvaljujoč podpori močnega omrežja. K rasti in širitvi je pripomogel tudi DPD Slovenija, pravijo namreč, da imajo že več kot 840 prevzemnih točk, od tega več kot 200 DPD paketomatov, po vsej Sloveniji.

Prvič objavljeni tudi nefinančni rezultati Trajnost ostaja v središču vsega kar Geopost in DPD počneta. Še naprej se trudijo postati mednarodna referenca na področju trajnostne dostave, sploh ker imajo od leta 2023 s strani Science Based Targets inicative (SBTi) potrjene tako kratkoročne kot tudi dolgoročne Net Zero cilje do 2024. Tako je Geopost postal prvo globalno podjetje za dostavo paketov, ki mu je SBTi odobrila cilje zmanjšanja CO2 emisij. V skladu s to usmeritvijo si v Geopostu prizadevajo radikalno zmanjšati svoje absolutne emisije toplogrednih plinov iz obsegov 1, 2 in 3 za 43 % do leta 2030 in za 90 % do leta 2040 (v primerjavi z letom 2020). Poleg tega je bilo v letu 2023 dodatnih 2.500 vozil z nizkimi emisijami, s čimer vozni park sedaj šteje več kot 9.000 vozil z nizkimi emisijami. Cilj do leta 2025 ostaja, da bodo v 350 evropskih mestih dostavljali izključno z vozili z nizkimi emisijami. Poročajo tudi o tem, da so že drugo zaporedno leto zmanjšali emisije toplogrednih plinov za -25.673 ton (-1,4 % glede na leto 2022).

