Ribiči v Jadranskem morju po novem lovijo tudi atlantske losose. Ti so pobegnili iz podvodnih kletk gojišča v Velebitskem kanalu, od takrat so jih opazili in lovili vse od Prevlake do vzhodne obale Istre. Vprašanje je, ali lahko dolgoročno preživijo v Jadranskem morju. Na morski biološki postaji v Piranu takšen scenarij ocenjujejo kot malo verjeten, tudi zato, ker se lososi drstijo v sladki reki, torej bi mogli najti pot do večjih rek.