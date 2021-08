Jamarja, ki je bil ujet v jami na Veliki planini, uspešno rešili

Jamar je raziskoval jamo Mala Kofca na Veliki planini, ko se je zgodila nesreča – jamo je zasulo kamenje. Njegovi kolegi so obvestili Jamarsko reševalno službo in stekla je obsežna reševalna akcija. Okoli 15. ure so sanirali podor in ga varno rešili. V nesreči se ni poškodoval.

icon-expand Nesreča se je zgodila v jami na Veliki planini. FOTO: Damjan Žibert Kot je za 24ur.com povedala jamarska reševalka Mateja Mazgan Senegačnik, se je nesreča zgodila okoli 11. ure, saj so bili reševalci aktivirani okoli 11.30. Obvestili so jih njegovi kolegi. Najprej so ga iz jame poskušali rešiti sami, a pri tem niso bili uspešni, saj se je kamenje stalno rušilo. Jamar je bil ujet v "žepu", približno 50 metrov od vhoda v jamo. Ostali reševalci so ga lahko slišali in z njim komunicirali. Povedal jim je, da ni poškodovan, a nima veliko prostora za gibanje. Osmim reševalcem, ki so bili takoj na kraju dogodka, so na pomoč odhiteli še reševalci iz treh reševalnih centrov JRS Slovenije – Kranj, Ljubljana in Velenje. Okoli 15. ure so sanirali podor in ga varno rešili iz jame.