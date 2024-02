V jami so potrebovali eksploziv, dostavil ga ni nihče

Zakaj je bilo 18-urno reševanje poškodovanega jamarja z globine 150 metrov, ko so s kladivi in vrtalniki kopali izhod, tako zahtevno? Walter Zakrajšek in Maks Merela sta v oddaji 24UR ZVEČER izpostavila, na kakšen problem je opozorila reševalna akcija v jami Jelen brdo na Kočevskem, ki se je sicer končala srečno.

Maks Merela, vodja mednarodne enote jamarske reševalne službe, je bil v prvi minerski ekipi, ki se je spustila do mest, kjer je bilo potrebno širjenje: "Poglavitna težava te jame je bila, da je na več mestih izjemno ozka, otežen je bil dostop že s praznimi nosili in naša glavna naloga je bila širiti te ožine." Merela je izpostavil, da so pri tovrstnih jamarskih nesrečah običajno zelo hitro dobili osnovno sredstvo za širjenje, to je eksploziv. "V tem primeru pa že ob odhodu minerske ekipe v jamo tega ni bilo na lokaciji, zato smo se širjenja lotili ročno," je opozoril. Opisuje, kako so bili ves čas v negotovosti, saj niso vedeli, kdaj bo eksploziv prispel, saj je bil tudi scenarij tak, da bodo ožine širili z njim. Ponesrečenega jamarja je bilo namreč iz jame treba prenesti z nosili. "Kar pomeni, da mora biti tehnična opremljenost jame popolnoma drugačna, kot pa če bi lahko naredili iznos v pasu, torej v plezalnem sedežu," je razložil.

Pri ustaljeni tehniki z vrtalniki delajo vrtine premera 10 milimetrov, kamor vstavijo eksploziv. Tokrat pa so vrtali z ročnimi vrtalniki in odstranjevali z ročnim orodjem vso noč. To je počela izkušena minerska ekipa, ki pa je bila do dopoldneva fizično že popolnoma izčrpana.