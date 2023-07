V Janševi odškodninski tožbi proti državi zaslišali tudi Janšo in soprogo

Janez Janša, Urška Bačovnik Janša in Franci Matoz pred kranjskim okrožnim sodiščem.

Sodišče je danes Janšo in njegovo ženo Urško Bačovnik Janša zaslišalo glede temelja in višine tožbenega zahtevka. Odvetnik Franci Matoz je zaradi zaradi vprašanj, ki so posegla tudi v osebno življenje družine, zaprosil za izključitev javnosti med pričanjem Janševe soproge, medtem ko je bilo Janševo zaslišanje javno.

V njem je povedal, zakaj je bil po njegovem mnenju postopek v zadevi Patria politično voden. "Gre za edinstven primer, da bi bil kdo obsojen za to, ker je, kot je bilo zapisano v obtožnici in sodbi, neznanega dne na neznani lokaciji od neznane osebe prejel neznano nagrado za neznano drugo osebo," je dejal Janša in poudaril, da je pri njegovem pregonu šlo izključno za politični motiv.

Kot je dejal, bo 2. septembra minilo natanko 15 let, odkar se je zadeva Patria začela. Spomnil je, da se je v zadevi odvilo več kot 50 narokov. "Ne gre samo za čas, ki mi je bil ukraden med prestajanjem kazni, ampak tudi za tisoče ur in dni, prebitih v samem procesu," je navedel in dodal, da je posledice procesa nosila tudi njegova družina, stranka SDS in pa tudi država.

"Gre za zadevo, ki nima primerjave ne v slovenski zgodovini ne v zgodovini kakšne druge demokratične države," je o posledicah dejal Janša. Sodnica Tanja Bizjak pa je izpostavila, da je treba odškodninski zahtevek vendarle konkretizirati, saj odstopa od dosedanjih v sodni praksi. "Gre za unikaten primer in sodne prakse v podobnih primerih ni," pa je vztrajal Janša.

'Če te afere ne bi bilo, bi bile vsaj tri vlade v tem času boljše'

Med posledicami je navedel ustvarjeno negativno javno podobo in vpliv na troje državnozborske volitve. "Če te lansirane afere in zlorabe pravosodja ne bi bilo, bi bile vsaj tri slovenske vlade v tem času drugačne, boljše," je dejal. Ob tem je dodal, da je zadeva Patria odmevala tudi mednarodno in še danes se o njem poroča kot o nekom, ki je bil obsojen zaradi korupcije, ne poroča pa se, da je bila sodba razveljavljena.

Izpostavil je, da je bil tudi odhod v zapor predvsem zaradi družine travmatičen. Opisal je bivanje v zaporu, o čemer je spregovorila tudi vodja odprtega oddelka Puščava Albina Planinšič Florjančič, ki je bila v tistem času tam socialna delavka pedagoginja. Med drugim je povedala, da vsak zapornik, četudi je na odprtem oddelku, doživlja stisko.