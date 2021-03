V januarju umrlo 1119 prebivalcev več, kot se jih je rodilo

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v januarju 2021, je bilo po začasnih podatkih 71,7 (oziroma 1877) odstotka takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let.

V treh dnevih letošnjega januarja je umrlo po 100 ali več prebivalcev na dan. Največ, 111 oseb, je umrlo 17. januarja, povprečno pa je v januarju umrlo 84 oseb na dan. V decembru 2020 so umrli povprečno 104 prebivalci na dan, v januarju 2020 pa jih je umrlo povprečno 64.

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v januarju 2021, je bilo po začasnih podatkih 71,7 (oziroma 1877) odstotka takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti med letoma 2015 in 2019, je bilo to število za 34,6 odstotka višje.

Januarja 2021 je umrlo za 27,5 odstotka več prebivalcev kot povprečno v istem obdobju v letih 2015-2019. V primerjavi z decembrom 2020 pa je bila presežna umrljivost nižja za dve tretjini.