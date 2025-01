V javnem sektorju se z letom 2025 začenja uveljavljati prenovljen plačni sistem

Zvišanja plač ne bodo enaka za vse in tudi znotraj posameznega delovnega mesta so lahko velike razlike med najvišjim in najnižjim dvigom plače posameznega javnega uslužbenca, glede na število napredovanj, ki jih je ta že dosegel.

Javni uslužbenci, pri katerih predvideno povišanje plače ne dosega 100 evrov, bodo z januarsko plačo februarja upravičeni do celotnega dviga, ostali najmanj do 100 evrov oz. 12 odstotkov razlike celotnega povišanja. Javni uslužbenci, ki se jim je doslej doplačevala razlika do minimalne plače, pa bodo uvrščeni v plačni razred, katerega vrednost je najmanj enaka višini minimalne plače.

Zaposleni, ki jim povišanje še ni bilo izplačano v celoti, bodo nato z oktobrsko plačo upravičeni do drugega dviga. Če bo preostanek razlike povišanja nižji od 100 evrov, jim bo ta izplačana v celoti. Sicer bodo pridobili pravico do izplačila drugih 12 odstotkov razlike, a ne manj kot 100 evrov.