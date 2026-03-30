Slovenija

V javni obravnavi predlog novih sprememb zakona o preprečevanju pranja denarja

Ljubljana, 30. 03. 2026 14.34 pred 29 dnevi 2 min branja 12

Avtor:
STA Ne.M.
Pranje denarja

Na finančnem ministrstvu so pripravili osnutek novele zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se bo v slovenski pravni red preneslo še preostale določbe evropske direktive v delu, ki se tiče registra dejanskih lastnikov. Dali so ga v javno obravnavo, na pripombe bodo čakali do 30. aprila.

Slovenija je nove zahteve prenovljene evropske zakonodaje na področju preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, s katero se je dostop do registra dejanskih lastnikov omejil na osebe, ki zanj izkažejo upravičen interes, prenesla v domačo zakonodajo že z novelo zakona, ki jo je DZ sprejel julija lani.

Takrat se je določbe evropske direktive preneslo v delu, ki ureja dostop novinarjev, znanstvenikov, raziskovalcev in nevladnih organizacij do podatkov o dejanskih lastnikih. Z zdaj pripravljenimi spremembami pa se bo preneslo še preostale obveznosti, ki se nanašajo na ureditev dostopa do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Tega v Sloveniji vodi Ajpes.

FOTO: Shutterstock

"Na ta način želimo omogočiti varen, pregleden in usklajen dostop do podatkov o dejanskih lastnikih," je danes v izjavi za medije v Ljubljani povedala generalna direktorica direktorata za finančni sistem Urška Cvelbar.

Med ključnimi predlaganimi novostmi je poenotenje sistema pravnega interesa, ki je osrednji pogoj za dostop do podatkov iz registra dejanskih lastnikov. Pri tem bo novela zakona določila kategorije oseb, za katere se na podlagi funkcije ali poklica domneva, da izkazujejo pravni interes. To so na primer novinarji, akademiki in organizacije civilne družbe.

Osnutek določa še dodatne organe, ki bodo imeli neposreden dostop do vseh podatkov iz registra. Za potrebe izvajanja svojih preiskovalnih nalog bodo do podatkov lahko dostopali tudi organi EU, to so Evropsko javno tožilstvo, Evropski policijski urad, Evropski urad za boj proti goljufijam, Agencija EU za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah ter Evropski organ za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma.

Ob tem se bo uvedel standardiziran postopek preverjanja pravnega interesa, vključno z določitvijo skrajnih rokov za odločanje ter vzajemnim priznavanjem že potrjenih pravnih interesov za dostop med državami članicami EU.

Predvidena je tudi krepitev varovalk za same subjekte, katerih podatki so vpisani v registru. Uvaja se namreč možnost izvzetja teh podatkov, če obstajajo okoliščine, kot so nesorazmerno tveganje prevare, ugrabitve, izsiljevanja in podobno.

Neomejen dostop do podatkov iz registra bodo medtem še naprej imeli pristojni nacionalni organi, kot so Urad RS za preprečevanje pranja denarja, organi odkrivanja in pregona, sodišča, nadzorni organi, državni organi, pristojni za odločanje o davčnih zadevah, in organi, pristojni za izvajanje omejevalnih ukrepov. Neomejen dostop bo še naprej zagotovljen tudi preiskovalnim komisijam DZ.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Darko32
31. 03. 2026 08.49
Največje pranje denarja je v javni upravi sodstvo in Policiji. Poglejmo samo priemre, kjer ljudje dokažejo neko nezakonitost. POLICAJI se delajo francoze in raje gredo v ponarejanja, kot da bi priznali svoje napake. POglejmo primere po sodnijah, kjer beremo, da skrivajo spise in lisitine samo zato, da bi prikrili neko nezakonitost. Potem pa z plačili narod obremenjujejo, da plačjo neke takse in storitve samo zato, da bi speljali neko kriminalno raboto pri njih na kriva pota. Če gledamo javno upravo pa ko vidimo, da ljudje dokažejo neko nezakonitost pa se sklicujejo, da ne razumejo neke pritožbe ali nekega poziva ljudi. Če gledamo odvetnike jim ni v interesu, da delajo pošteno in če gledamo generalno vidimo, da sploh nimamo rešenih primerov konfliktov interesov v javni upravi sodstvo in Policiji. ALi lahko oseba dela in odloča o zadevah, kjer se je v nekem primeru recimo videlo, da je recimo skrivala ali uničevala ali pa potvarjala dokaze. Zato res smo smešni, da se sami oklicujejo za neodvisne in največje poštenjake a druge obtožujejo za vraga in pol. Žal največ korupcije in pranja denarja je na teh naslovih. Nekdo, ki nima povezav in nima vez ali pa znanja sploh ni sposoben izvesti pranja denarja.
Bella Ciao1
31. 03. 2026 08.22
Po 35 letih....milijonarji pa poganjajo kot gobe po dežju....
Smuuki
31. 03. 2026 12.13
Upam da si ponosna nanje. Vsi so iz vašega nazornega polja
Minifa
30. 03. 2026 19.13
ANEKS na ANEKS na ANEKS je tudi pranje denarka..to je največji problem..)) in največja MAFIJA je gradbena MAFIJA..
Smuuki
30. 03. 2026 17.41
Vseeno kako bo zakon strog. Učinkovit bo samo če se bo tudi izvajal. Učinkovit bo če se bo dosledno brez izjem izvajal za VSE. To pa po do sedaj videnemu upravičeno dvomim. Hrvatjevimajo uskok in so bistveno bolj učinkoviti kot mi s čredo institucij ki na papirju sicer so ne naredijo pa nič. Veliko babic kilavo dete. Ena institucija in to je to
jogo
30. 03. 2026 17.02
Eno mlrd smo oprali, tako da se kaj dost ne sekiramo.
frenk707
30. 03. 2026 16.30
Največ denarja v tej državi so oprali janševci: od trgovine z orožjem, patrie. financiranje medijev iz koncesij za urejanje hudournikov, potem smo imeli pa poplave, iz Telekoma in vseh drugih državnih podjetij, Darsa, ... Snežič je kar gotovino pobiral pri strankah,..... Če bi kdo lahko napisal dober zakon, so to janševci, ampak si ne želijo sami sebi zapreti pipe,....
Kumul
30. 03. 2026 16.45
Vse kar si naštel ni dovolj za ½ TEŠ 6
Tami69
30. 03. 2026 18.42
Zdaj ko je SD opral že dve milijardi pa daj zakon.,
Smuuki
30. 03. 2026 15.38
Najbolši zakon bi napisal zoran. Če kdo kaj ve o tem ve on.
JApajaDAja
30. 03. 2026 17.07
on bo prcednik nadzorne komisije in glavni revizor......
Veselje v Celju: Rudi Požeg Vancaš drugič postal oče
Poporodno izpadanje las: kaj je normalno in kako si pomagati
Imena, ki bodo v Sloveniji popularna čez 5 let
Srčen poklon Dejana Vunjaka očetu, ki bi danes praznoval 64 let
Zaljubila sta se v šovu, tako je videti njuno življenje danes
Kavbojke, ki se nepričakovano vračajo nazaj v modo
Tako je Melania Trump pozdravila kralja Karla
Njo ljubi sin Branka Đurića
Prehrana, življenjski slog in rak: kaj pravi znanost in zakaj so novi nikotinski izdelki posebej nevarni
Kaj pomeni, če se prebujate med 3. in 5. uro zjutraj?
Etični vidiki in tveganja ekstremnih estetskih posegov - so res tako nedolžni?
Kaj se zgodi, če po obroku sedite več kot eno uro
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Med bolniško po otroka ali v trgovino? Ja ali ne?
Je to res mama treh otrok? Zvezdnica navdušila z vrhunsko formo
Vonj po cigaretah v avtu: kako ga popolnoma odstraniti s preprosto metodo
Je to razlog, da ima Ronaldo pri 41 letih takšno telo? Izločil je eno živilo
Govoriš v prazno? Občutek prezrtosti in kako ga premagati
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
5 napak pri čiščenju, ki lahko škodujejo vašim hišnim ljubljenčkom
Zakaj vaš dom smrdi – in kako to za vedno odpraviti
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Slovenska čokoladna zgodba, ki osvaja že desetletje
Hiter prigrizek za prvomajske dni, ki bo navdušil obiske
7 okusnih kosil, ki jih bomo z veseljem kuhali za prvomajske praznike
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
