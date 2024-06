Po razburjenju glede davčnih predlogov: izdajanje računov na avtomatih ne bo obvezno

Ministrstvo za finance je v javno obravnavo predložilo prvi paket predlogov davčnih sprememb, javnost pa bo lahko komentarje na predloge oddala do 3. julija 2024. Kot so zapisali, želijo s prvim paketom podpreti ustvarjanje spodbudnega okolja za razvojne kadre in dodatno okrepiti gospodarstvo ter dodano vrednost. Prihaja pa sicer do preobrata pri predlogu, po katerem bi morali avtomati za prodajo blaga, predvsem tisti za pijačo in hrano, izdajati in potrjevati račune. Po pritožbah so se na ministrstvu namreč odločili, da izdaja računov ne bo obvezna.

Ključni del paketa predlogov davčnih sprememb, poudarjajo na ministrstvu, so razvojno naravnani ukrepi s ciljem podpore dejavnostim in zaposlenim z višjo dodano vrednostjo za naslavljanje hitrejšega zmanjševanja zaostanka za državami, ki sicer veljajo za inovacijske voditeljice. "Z uvedbo ugodnejše davčne obravnave v obliki zmanjšane dohodnine v višini sedmih odstotkov prejete plače bomo podprli pogoje za dvig dodane vrednosti gospodarstva," nadaljujejo. Gre namreč za ukrep, namenjen privabljanju visoko kvalificiranih kadrov. Ta bo veljal za Slovence, ki so bili nerazidenti Slovenije zaradi dela ali študija ter pridobivanja izkušenj v tujini vsaj pet let, ali tuje državljane, na novo zaposlene v Sloveniji, vsi pa morajo biti mlajši od 40 let. Tovrstno davčno obravnavo bodo ti ključni kadri lahko koristili pet let.

Poleg tega bodo še olajšali nagrajevanje delavcev z delnicami in deleži, naslovili pa naj bi tudi izzive inovativnih zagonskih podjetij pri nagrajevanju zaposlenih in zagotavljanju ustrezne likvidnosti v začetnih fazah poslovanja. V drugem delu paketa gre za izboljšanje mednarodne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in povečanje pravičnosti davčnega sistema, pri katerih smo v čim večji možni meri prisluhnili predlogom gospodarstva. Med drugim gre za več ukrepov na področju davka na dodano vrednost, razširili bodo namreč časovno obdobje za koriščenje olajšave za zeleni in digitalni prehod z enega na pet let. Kot so navedli, pa naj bi tudi izključili plačila za kmetovanje na območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost iz obdavčitve.

Tretji del paket pa naslavlja nekoliko drugačne politike in cilje. Prilagodili bodo namreč obdavčitev sladkih pijač (z dodanim sladkorjem) in energijskih pijač ter alkohola in alkoholnih pijač, a ne tudi vina. Za naravne sadne sokove in vode brez dodanega sladkorja bo sicer v veljavi ostala znižana stopnja DDV. Kot trdijo na ministrstvu, ta ukrep ni namenjen pridobivanju dodatnih javnofinančnih virov, temveč z njim podpirajo doseganje ciljev na področju javnega zdravja. Precej razburjenja pa je doživel predlog, po katerem bi morali avtomati za prodajo blaga, predvsem tisti za pijačo in hrano, izdajati in potrjevati račune. Ob pritožbah in pripombah so se zato na ministrstvo odločili dodatno preučiti ukrep. Preoblikovali so izhodiščni predlog, pri oblikovanju katerega so naslovili tudi opozorila glede doseganja okoljskih ciljev, tako da sedaj izdaja računov na avtomatih za prodajo blaga in storitev po izteku prehodnega obdobja ne bo obvezna, obvezno bo le sporočanje podatkov o prodaji davčnemu organu.