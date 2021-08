Sindikat policistov Slovenije opozarja pred uporabo poligrafa v svojih vrstah

Vlada je pripravila predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki bo v javni razpravi do 3. septembra. Po predlogu novele se med drugim možnost poligrafskega postopka določa tudi za potrebe notranje varnostnih postopkov, a v Sindikatu policistov Slovenije menijo, da je uporaba poligrafa v okviru zagotavljanja notranje varnosti v policiji nedopustna.

Ministrstvo za notranje zadeve je predlog novele zakona v javno razpravo dalo 20. julija. Kot sledi iz predloga, sta med cilji predlaganih rešitev tudi nadgradnja normativnega okvirja posameznih določb na področju opravljanja policijskih nalog in izvajanja policijskih pooblastil in natančnejša ureditev posameznih mehanizmov nadzora nad delom policije. Predlagane rešitve po navedbah predlagatelja ne spreminjajo temeljnih načel veljavnega zakona. Izražena so zlasti načela pravne države, enakosti pred zakonom, ekonomičnosti in učinkovitosti delovanja organa, enake obravnave in sorazmernosti, so navedli.

Med cilji predloga novele zakona o nalogah in pooblastilih policije so uskladitev določb s pravnim redom EU, ureditev avtomatiziranega preverjanja registrskih tablic v javnem prometu v skladu z odločbo ustavnega sodišča in učinkovitejše delovanje policije pri opravljanju nalog.

S predlagano uporabo sistemov za avtomatizirano prepoznavo registrskih tablic se po navedbah predlagatelja zagotavlja, da bi policisti v prometu "prepoznali" večje število voznikov in vozil, ki zaradi varnosti ostalih udeležencev ne bi smeli biti udeleženi v prometu, kar bi pozitivno vplivalo na prometno varnost in prispevalo k učinkovitejšemu odkrivanju kaznivih dejanj na posameznih segmentih domače in čezmejne kriminalitete. Na drugi strani se bo zmanjšalo naključno ustavljanje voznikov v cestnem prometu. Z uporabo tega sistema se po zagotovilih predlagatelja spreminja le proces, ki se nanaša na vnos registrskih tablic v sistem, medtem ko preverjanje ostaja enako. Upoštevaje delno odločbo ustavnega sodišča iz julija 2019 se med drugim natančno določa namen uporabe tehničnih sredstev za optično prepoznavo registrskih tablic, ki je vezan le na najhujše kršitve cestnega prometa, zaradi katerih je treba vozila ali voznika izločiti iz prometa, kot tudi primere, ko je treba izslediti ukradeno vozilo ali iskano osebo. Z namenom posodobitve tehnične podpore, ki prispeva k učinkovitejšemu iskanju oseb, predlog novele širi obseg podatkov glede komunikacije iskane osebe, ki bodo pripomogli k ugotovitvi zadnje lokacije opreme za mobilno komuniciranje. Predlog določa možnost uporabe tehničnih sredstev za lociranje mobilnih naprav, kar bo reševalnim enotam omogočilo natančnejšo določitev lokacije iskanih oseb.

icon-expand Slovenska policija FOTO: Miro Majcen