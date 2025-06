'Okuženi ključki so se lahko prodajali tudi izven javne uprave'

Organi javne uprave so opravili nakup USB ključkov, za katere obstaja možnost, da so okuženi s škodljivo programsko kodo. Ključke je prodajalo ljubljansko podjetje, zato obstaja možnost, da se okuženi ključki nahajajo tudi pri drugih kupcih. Kje v verigi med proizvajalci in prodajalci so se ključki okužili, bo pokazala preiskava, je pojasnil direktor Urada za informacijsko varnost Uroš Svete.

OGLAS

"Urad z ostalimi organi nadaljuje s preiskavo, prijavo smo podali na Policijo," je povedal Svete."Zaradi števila ključkov in narave grožnje obstaja možnost, da pride do medpodročnih vplivov," je pojasnil Svete in poudaril pomen kibernetske higiene. Policija bo sedaj pregledala, komu vse je podjetje Extra Lux prodalo USB-ključke. "Obstaja možnost, da so se prodajali tudi drugje, izven javne uprave, saj je teh ključkov veliko," je dodal in pojasnil, da na deklaraciji piše, da je poreklo ključkov kitajsko, proizvajalec pa omenjeno ljubljansko podjetje. Kje v verigi so se ključki okužili, bo pokazala preiskava, je dodal. Po veljavnem zakonu o informacijski varnosti bodo zavezancem (državnim organom, organom lokalnih skupnosti, javnim agencijam in nosilcem javnih pooblastil) poslali odločbe, da teh ključkov sedaj ne uporabljajo. V skladu z zakonom bo razglašeno stanje povečane ogroženosti. Omenjene nove ključke so zagotovo uporabili na računskem sodišču, je še povedal Svete.

Forenzični pregled še v teku

Iz enega od zavezancev po trenutno veljavnem zakonu o informacijski varnosti so vladni urad za informacijsko varnost v torek obvestili, da so v okviru rednega pregledovanja informacijskih rešitev ugotovili, da imajo v lasti nove in nerabljene USB-ključke, pri katerih je protivirusni program sporočil potencialno okužbo teh ključkov s škodljivo programsko kodo, sporočili iz urada. Kot so pojasnili, so od zavezanca prejeli vzorec USB-ključkov, ki jih trenutno analizirajo. Ker je forenzični pregled še v teku, končnih ugotovitev še ne morejo podati. Po trenutnih informacijah so ugotovili, da je protivirusni program že ob zagonu takšnega ključka prepoznal škodljivo programsko kodo, ki jo USB-ključ delno pobriše tako, da ključ ne širi več okužbe. Po trenutno znanih informacijah škoda zaradi uporabe teh ključev ni nastala oz. je še ni možno oceniti, so navedli. Škodljiva programska koda je prisotna na delu USB-ključkov. Kot so pojasnili, gre za t. i. starejšo verzijo črva, ki ob vnosu v računalnik ne sproži avtomatsko škodljivih aktivnosti. Na uradu so ob tem izpostavili pomembnost ustrezne in posodobljene protivirusne zaščite. Ker so pri omenjeni zadevi zaznali sum storitve kaznivega dejanja, so o omenjeni zadevi obvestili policijo, so še navedli.

Kitajski USB ključki okužili slovensko javno upravo FOTO: Shutterstock icon-expand

Kje vse so uporabljali okužene ključke?