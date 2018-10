V Jelendolu policist iz deroče vode rešil starejšega moškega

Policist, ki takrat ni bil v službi, je brez obotavljanja skočil v vodo in ga potegnil na varno. Moškega je potem nekaj domačinov pospremilo do vasi. Poškodovan ni bil.

Na policiji so v izjavi za javnost zapisali še, da junaško dejanje pozdravljajo in kolegu čestitajo za hrabrost: "Več kot dokazal je, da sta varnost ter življenje ljudi na prvem mestu in da je tudi to sestavni del našega poslanstva!"