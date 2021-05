V jeseniški bolnišnici iščejo okrepitve negovalnega kadra, tudi na zabaven način

Nadure, nočne izmene, delovni vikendi in prazniki, časa za počitek in dopust skorajda ni. S pomanjkanjem kadra, predvsem medicinskih sester, so se bolnišnice soočale že pred epidemijo, zdaj se še bolj. V jeseniški bolnišnici so se zato odločili, da bodo okrepitve negovalnega kadra iskali s pomočjo video posnetka, ki njihovo zahtevno delo prikazuje na zabaven način. Kot pravijo, želijo poudariti, da vabijo nove sodelavce v zanimiv, prijeten kolektiv, ki ima kljub visokim obremenitvam rad svojo službo. In da jim ob vseh zadolžitvah, če bi imeli več zaposlenih, ne bi bilo treba tako hiteti kot zdaj.

icon-expand