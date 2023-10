Na Jesenicah posredovalo 40 gasilcev in 25 reševalcev

Cilj je bil preveriti hitrost odziva posameznih služb, njihovo usklajenost, komunikacijo, organizacijo dela in opremo. V jeseniški bolnišnici so se z množično nesrečo nazadnje srečali aprila, ko je snežni plaz z vrha Male Mojstrovke odnesel sedem planincev. Kako hitro bi bilo lahko poškodovanih veliko ljudi, pa so pokazale tudi nedavne poplave.

Med 9. in 13. uro so v Splošni bolnišnici Jesenice vladale izredne razmere. A k sreči le zaigrane. Potekala je namreč vaja reševanja v primeru množične nesreče. Izhodišče vaje je, da se je na območju Jesenic zgodila hujša prometna nesreča in je del ponesrečenih usmerjen v bolnišnico.

Kot so sporočili iz Splošne bolnišnice Jesenice, so se po obvestilu o prihodu velikega števila poškodovancev v zelo kratkem času, ki presega zmožnosti rednega dela, prožile različne stopnje alarma. Cilj vaje pa je preverjanje usklajenosti delovanja ekip bolnišnice in reševalnih ekip ter drugih sodelujočih služb.

Predstojnik jeseniškega urgentnega centra in vodja vaje Robert Carotta je pojasnil, da se z množičnimi nesrečami na srečo ne srečujejo pogosto, je pa delovanje zdravstvenih služb v takšnih primerih posebno, saj mora vsak sodelujoči v celotni verigi reševanja sprejemati težke ter pomembne odločitve, in to v razmerah, ki so povsem drugačne od vsakdanjih.

"Organizacija dela, prerazporeditev osebja, prostorov in opreme postanejo enako pomembni elementi kot samo strokovno ukrepanje. Prave odločitve vseh sodelujočih od mesta množične nesreče do končne oskrbe v bolnišnicah določajo število preživelih ter zmanjšajo obolevnost in invalidnost kot posledico množične nesreče," je izpostavil.