V jeseniški bolnišnici znova opozarjajo na prostorsko stisko

V jeseniški bolnišnici je trenutno zaprt oddelek za zdravstveno nego, kardiološki oddelek, en od oddelkov pediatrije, občasno pa še ortopedski oddelek, so v bolnišnici zapisali v sporočilu za javnost. Kot so navedli, so v obdobju zelo težke, skrb zbujajoče situacije. Število potreb po hospitalizacijah zaradi covida-19 se ponovno zvišuje, bolnišnica ne more zagotoviti ustreznega števila izolacijskih sob. Zaradi pomanjkanja kadra ne morejo odpreti oddelka namenjenega zdravljenju bolnikov s covidom.

Pritiski internističnih pacientov na bolnišnico so veliki. Kot so pojasnili, so ob zaprtju kardiološkega oddelka ostali s 53 posteljami, ki ne zadostujejo vsem potrebam. Zdravniki po navedbah bolnišnice vsakodnevno doživljajo hudo stisko, ko ne vedo, kam bi lahko bolnike namestili. "Zavedati se je namreč potrebno, da so v bolnišnici hospitalizirani pacienti, ki to resnično potrebujejo, poleg tega pa so postelje zasedene tudi iz razloga, ker pacienti potrebujejo veliko nege in oskrbe, domovi za starostnike in druge negovalne inštitucije pa prav tako nastanitve ne omogočijo zaradi prostorskih nezmožnosti in kadrovskih težav," so zapisali.

Poudarili so, da kljub zaprtju enega odseka kirurške službe, ta v celoti izvaja program, saj je nemogoče pričakovati, da bi bolnike preusmerjali drugam. Zmanjševanje te službe, na račun drugih obolenj bi po navedbah bolnišnice pomenilo dodatno težavo pri dostopnosti do ustrezne kirurške obravnave, podaljševanju čakalnih dob in podobno.

V bolnišnici se zavedajo, da niso edina bolnišnica, ki se srečuje z omenjenimi težavami. So pa edina splošna bolnišnica, ki že dalj časa opozarja, da ne zmore zadostiti potrebam prebivalcev svoje regije, da povečanega števila intervencij zaradi turizma sploh ne omenjajo. "Vsak dan, ko se akutno ne rešujejo težave, na nas in na naše delo pomembno vpliva. Nujno je, da se pristojni 'že danes' dogovorijo, na kakšen način bodo okrepili zdravstvo na sekundarni ravni in ustrezno ovrednotili plačilo zaposlenih, ki nudijo oskrbo 24 ur na dan, vse dni v letu," so še dodali.