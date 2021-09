V jesenskem roku maturo opravila manj kot polovica kandidatov

Na jesenskem roku splošne mature je bilo uspešnih 309 kandidatov, kar je 48,06 odstotka vseh, ki so k temu roku pristopili. Skupno je splošno maturo v spomladanskem in jesenskem roku uspešno opravilo 93,92 odstotka vseh kandidatov, kar je nekoliko večji delež kot lani. Kandidati z jesenskega roka splošne mature so spričevala dobili danes.

Kot so danes sporočili iz Državnega izpitnega centra, se je k letošnjemu jesenskemu izpitnemu roku splošne mature po njihovih posodobljenih podatkih prijavilo skupno 926 kandidatov, izpitov pa se je udeležilo 643 kandidatov, ki so maturo opravljali iz 29 predmetov.

Skupno je bilo v jesenskem izpitnem roku uspešnih 309 kandidatov, kar predstavlja 48,06 odstotka vseh, ki so k izpitnemu roku pristopili. To je za dobri dve odstotni točki manj kot lani, ko se je k jesenskemu roku prijavilo 1088 kandidatov, izpite je nato opravljalo 811 kandidatov, uspešnih pa je bilo 411 kandidatov, kar je predstavljalo 50,68 odstotka vseh.

Od 171 kandidatov, ki so uspešno končali četrti letnik gimnazije in so v letošnjem jesenskem roku k maturi pristopili prvič, jih je dobra polovica oz. 98 uspešno opravilo vse izpite, neuspešnih pa je bilo 73 kandidatov.

Splošno maturo je na letošnjem jesenskem roku ponovno v celoti opravljalo 59 kandidatov, uspešno jo je opravilo osem kandidatov. Izmed 93 kandidatov, ki so izboljševali ocene, jih je bilo 57 uspešnih. Eno ali dve negativni oceni je popravilo 170 kandidatov od skupno 347. Od 15 kandidatov, ki so prvič opravljali splošno maturo kot 21-letniki ali drugi odrasli ali udeleženci maturitetnega tečaja, je bilo uspešnih sedem kandidatov.

K opravljanju izpitov posameznih predmetov splošne mature se je na jesenski izpitni rok prijavilo 247 kandidatov, izpit pa opravljalo 151 kandidatov. Od teh jih je bilo uspešnih 84, delež uspešnih je približno enak kot lani.

Letošnjo splošno maturo je v spomladanskem in jesenskem izpitnem roku (pred jesenskimi ugovori) uspešno opravilo 6070 kandidatov, kar predstavlja 93,92 odstotka vseh, ki so jo opravljali. Lani je delež uspešnih znašal 92,39 odstotka.

Tudi k letošnjemu jesenskemu roku poklicne mature je pristopilo kar nekaj kandidatov manj od vseh, ki so se prijavili. Prijavilo se je skupno 2061 kandidatov, izpitov pa se je nato na 134 srednjih šolah in organizacijah za izobraževanje odraslih udeležilo 1308 kandidatov, od tega 849 dijakov in 459 ostalih, kažejo podatki, ki so jih danes posredovali iz Državnega izpitnega centra.

V celoti je jesenski izpitni rok poklicne mature, torej vse štiri predmete, prvič opravljalo 458 kandidatov. Od teh je vse izpite uspešno opravilo 365 kandidatov, kar predstavlja 79,69 odstotka vseh in je za pet odstotnih točk več, kot je bil lanski delež uspešnih.

Kandidati, ki so splošno maturo opravljali v jesenskem izpitnem roku, so maturitetna spričevala dobili danes na šolah, svoje rezultate pri posameznih predmetih pa so si lahko od 7. ure zjutraj s pomočjo šifre ogledali tudi na spletu. Kandidati jesenskega izpitnega roka poklicne mature so spričevala že dobili na svoji šoli 9. septembra.

Trije dnevi za vpogled v rezultate

Elektronski vpogledi v rezultate jesenskega roka splošne mature bodo trajali tri dni, od danes do 18. septembra, kandidati pa lahko v izpitno dokumentacijo pogledajo večkrat. Rok za eventualni obrazložen e-ugovor se na letošnjem jesenskem izpitnem roku izteče na nedeljo, zato se prenese na prvi naslednji delovni dan, to je ponedeljek, 20. septembra.

Od 19. septembra bodo dostopi do izpitne dokumentacije na spletni strani onemogočeni, vidni pa bodo ostali osnovni podatki o rezultatih splošne mature, to so splošni uspeh, ocene in točke po predmetih.

Za maturante, ki bodo vložili ugovor, bodo osnovni podatki posodobljeni po pritožbeni seji državne komisije za splošno maturo, ki o ugovoru odloči v 60 dneh po prejemu obrazloženega ugovora v elektronski obliki, so še navedli pri Državnem izpitnem centru.