V julijskih neurjih večmilijonska škoda tudi na elektroomrežju

Neurja, ki so od 12. julija do konca meseca večkrat prizadela različne dele države, so povzročila škodo na elektrodistribucijskem omrežju. Začasno je brez elektrike ostalo tudi več kot 50.000 odjemalcev. Stroški intervencij bodo znašali več milijonov evrov, kažejo podatki elektrodistribucijskih podjetij. Škodo so v teh dneh povzročile tudi poplave.

Na severovzhodu največ odjemalcev hkrati brez elektrike in največ škode Močne nevihte z vetrom, ki so od 13. do 28. julija zajele severovzhodni del Slovenije, so na celotnem oskrbnem območju Elektra Maribor povzročile okvare tako na srednjenapetostnem kot tudi na nizkonapetostnem omrežju. Najbolj prizadeta so bila območja Šentilja in Lenarta. V določenem trenutku je bilo brez elektrike več kot 50.000 odjemalcev, so povedali za STA. Družba je angažirala ves razpoložljiv kader ter tudi vse možne zunanje izvajalce. Škode na omrežju so bile zelo kompleksne in posledično tudi zelo nevarne, saj je veliko dreves padlo na električno omrežje in podrtih je bilo veliko stojnih mest. Škodo še ocenjujejo, trenutne ocene se gibljejo okrog treh milijonov evrov.

icon-expand Posledice neurja v Vojniku FOTO: Bobo

Škoda na Koroškem, Celjskem, v Savinjski in Šaleški dolini; najhuje je bilo v Vojniku Na distribucijskem omrežju Elektra Celje, ki zajema Koroško, savinjsko-šaleško območje, Celjsko in Posavje, so se s prvimi posledicami neurij in prekinitvami dobave električne energije ukvarjali od 12. julija. Začelo se je na Koroškem, predvsem na področju Vuzenice in Črne na Koroškem. Največ okvar so imeli na srednjenapetostnem in nizkonapetostnem omrežju ter transformatorskih postajah. Skoraj dnevno so se pojavljala nova neurja, in sicer na območjih Koroške in Zgornje Savinjske doline, Velenja in Topolšice. Največji obseg poškodb omrežja se je zgodil med 18. in 20. julijem na širšem celjskem območju, ko je bilo za kratek čas brez električne energije tudi do 30.000 odjemalcev. Najhuje je bilo v občini Vojnik, kjer je močan veter poškodoval več kot 200 raznih objektov in tudi električno omrežje, so za STA povedali v družbi.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Elektro Celje je imelo v vsem tem obdobju na terenu vse razpoložljive ekipe, ki so jih selili po terenu glede na stanje naprav. Pri delu jih je ovirala tudi nedostopnost cest, pri čemer so jim veliko pomagali gasilci in zunanji izvajalci, so povedali. Od 12. do 31. julija so zabeležili 3534 intervencij, poškodovanih je bilo 350 objektov. Dodatna investicijska sredstva bodo potrebovali še za dokončno sanacijo oz. pokablitve predvsem nizkonapetostnih vodov, so povedali. Škodo ocenjujemo na okoli 800.000 evrov, ni pa ta številka dokončna, ker stroški zunanjih izvajalcev šele prihajajo. Nevihtna linija odklopila 35.000 odjemalcev od Ljubljane do Kočevja in Novega mesta V Elektru Ljubljana, ki skrbi za distribucijsko omrežje na območjih osrednje Slovenije z Ljubljano, Zasavja, Kočevskega in Dolenjske, so 18. julija zaradi prehoda močne nevihtne linije beležili izpade na celotnem območju omrežja, brez elektrike je ostalo 35.000 uporabnikov, največ na območjih distribucijskih območij Ljubljana okolica, Novo mesto in Kočevje. Do večera so uspeli zagotoviti električno energijo večini odjemalcev, brez elektrike je bilo še okoli 10.000 uporabnikov. Neurja z močnim vetrom so tistega in v naslednjih dneh podirala drevesa tudi na daljnovode, pri čemer je pretrgalo vodnike in porušilo stojna mesta. V minulem tednu in zadnjih dneh je bilo na območju Elektra Ljubljana poškodovanih okoli 39 kilometrov srednjenapetostnih vodov in 11 kilometrov nizkonapetostnih vodov. Na srednjenapetostnem omrežju je bilo več kot 300 okvar, na nizkonapetostnem pa več kot 200. Vse njihove ekipe so bile na terenu in okvare odpravljale. Sanacija bo zaradi veliko okvar trajala še nekaj časa, so povedali in ocenili, da je na omrežju Elektra Ljubljana za okoli 950.000 evrov škode.

icon-expand FOTO: Ervin Čurlič regijski štab CZ za severno Primorsko icon-chevron-left icon-chevron-right

Na Primorskem po neurju 13. julija skoraj 11.000 odjemalcev brez elektrike Družba Elektro Primorska je od 13. julija opravila 315 intervencij. Največ odjemalcev hkrati je bilo brez elektrike 13. julija zjutraj, in sicer nekaj več kot 10.800. V odpravo poškodb na omrežju je bilo vključenih 120 sodelavcev. Škodo ocenjujejo na 1,1 milijona evrov. Na Gorenjskem največ škode v Radovni Čeprav ima Elektro Gorenjska več kot 87 odstotkov nizkonapetostnega omrežja in skoraj 69 odstotkov omrežja na srednjenapetostnem nivoju pod zemljo, so podrta drevesa poškodovala več kot 5000 metrov daljnovodnih žic, 10 drogov in več kot 50 izolatorjev, so povedali za STA. Brez elektrike so v nočnem neurju 13. julija ostala območja v Železnikih, Bohinju, Zgornjem Jezerskem, vasi v okolici Podnarta ter območje Uskovnice in Pokljuke. Dnevno neurje 19. julija, predvsem močan veter, pa je največ škode na omrežju povzročilo v Radovni. Podrta drevesa so poškodovala vodnike in stebre tudi na območju Preddvora, Tržiča, Besnice ter na ostalih višje ležečih in težje dostopnih lokacijah. Ekipe so začele odpravljati napake in vzpostavljati rezervno napajanje že zgodaj zjutraj in so bile na terenu pozno v noč. Preskrba je bila motena hkrati največ 5000 uporabnikom. Poškodbe so bile predvsem na srednjenapetostnem nivoju, po prvih ocenah škoda znaša okrog 200.000 evrov.

icon-expand Posledice neurja v Bohinju FOTO: Luka Kotnik