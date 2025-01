V južni polovici Slovenije ponekod že sneži

Po podatkih prometnoinformacijskega centra močno sneži na območjih Notranjske, Kočevske, Dolenjske in osrednje Slovenije, izpostavljajo Razdrto, Postojno in Unec. Sneg se ponekod, denimo na Kočevskem, že oprijemlje cestišč. Po napovedih Agencije za okolje (Arso) bi lahko zapadlo od pet do 10 centimetrov snega, v višjih legah tudi kakšen centimeter več.

Po podatkih Arsa trenutno dežuje ali sneži v večjem delu države, izjema so območja na severu in severovzhodu države. Čez dan se bo od severa jasnilo.

Sicer pa bo danes na Primorskem pihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Goriškem in ob morju okoli 10 stopinj Celzija, so še zapisali pri Arsu.

V soboto bo precej jasno, zjutraj in deloma dopoldne bo po nekaterih nižinah megla.