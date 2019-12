V kako velikih domovih živimo Slovenci? Prenaseljenost predstavlja velik stres

Cene, z nekaterimi odstopanji, so zdaj leta in leta rasle: še posebej v Ljubljani so takšne, da si mnogi ne morejo privoščiti ne nakupa ne najema. Gradijo se luksuzna stanovanja, tudi za 3800 evrov na kvadratni meter in več. Tako je marsikdo prisiljen, da sprejme vsako streho nad glavo, tudi če ta, sicer za visoko ceno, ne omogoča kakovostnega življenja.

V Sloveniji univerzalnega kriterija, kaj bi bilo dostojno stanovanje, pravzaprav nimamo. Dva izmed kriterijev sta urejena pogodba za bivanje in minimalna kvadratura. Evropske statistike predvidevajo površinske standarde, ki naj bi bili taki, da ima vsaka oseba eno sobo in za vse člane gospodinjstva še skupni dnevni prostor. Poleg tega pa k temu prištevamo še osnovno infrastrukturo, da stanovanje ni vlažno, da ne zamaka, da ima tekočo vodo in elektriko, kar je danes seveda že samoumevno. Zelo pomembno pa je, da stanovanje nudi varno uporabo in da je cenovno dosegljivo in tako ne pomeni prevelikega finančnega bremena za posameznika. Pri nas govorimo o tem, da odhodki za stanovanje naj ne bi mesečno presegli 30 odstotkov gospodinjstva, kar je v resnici že kar velik delež, v Evropi pa sicer govorijo celo o 40 odstotkih prihodkov gospodinjstva.

Se pravi, ključno je, da stanovanje posamezniku zagotavlja varnost. Kaj to pravzaprav pomeni? Kaj pa Slovenci še cenimo pri stanovanjih, kaj nam je pomembno za bivanje?

To pomeni, da obstaja pogodba, ni nujno, da je ta za nedoločen čas, ampak za dlje časa, da se ve, kakšne so pravice stanodajalca. Da ta ne more kar stopiti v stanovanje in reči, to je moje stanovanje, saj je to oddano. Pomembni sta tako varna uporaba stanovanja in zasebnost, ki jo to nudi. Iz anket smo ugotovili, da Slovenci visoko cenimo, da so v okolici stanovanja zelene površine in da je mir, da ni pretiranega hrupa in neprijetnih kontaktov s sosedi.

Če se vrneva h kvadraturi stanovanja. Pri oddajanju neprofitnih stanovanj so seveda določeni prostorski kriteriji, a marsikomu so na trgu dostopna stanovanja s precej nizko kvadraturo. V kako velikih stanovanjih živimo Slovenci? Po eni izmed starejših raziskav naj bi imeli zelo malo prostora. Leta 2005 je bilo slovensko povprečje 1,2 na osebo, kar je bilo višje le od petih držav članic EU. V povprečju so na osebo imeli več prostora celo na Slovaškem in v Bolgariji.

Najnovejših podatkov glede tega nimam, a še nedolgo nazaj smo bili glede na površino stanovanj relativno skromni. Slovenci imamo o sebi predstavo, da gradimo ogromne hiše in stanovanja, celo prevelike, in da se po prostornih starejših stanovanjih v mestnih središčih sprehajajo samske upokojenke. To je splošen pogled, a v tej predstavi niso zajeta številna blokovska naselja, kjer v eno- do dvosobnih stanovanjih živijo družine, kar se v statistiki seveda zelo pozna.

Kaj pa za družinske člane v sociološkem smislu pomeni prostorska stiska? Kako se življenje družine na denimo 40 kvadratih odraža na njihovem počutju?

To je seveda velik stres. Stanovanje je namreč prostor, kjer naj bi si človek oddahnil in si opomogel od stresa, ki mu ga povzroča okolica. Zato pa ljudje doma potrebujemo primeren prostor. Če je stanovanje prenaseljeno, je zasebnost članov družine motena, in to lahko pomeni, da se prej vzpostavijo konflikte okoliščine, družinski člani morda nimajo miru, da se ukvarjajo s svojimi dejavnostmi. To so še dodatna bremena, torej namesto da bi se doma človek oddahnil, si tu še dodatno nabira bremena. To je velik problem. Nekateri to rešujejo tako, da so podnevi 'glavni' otroci, starši pa si, ko se otroci odpravijo spat, oddahnejo v dnevnem prostoru. A kljub temu tudi otroci, ki odraščajo, potrebujejo svojo zasebnost in svoj prostor. Absolutno je prav, da imajo otroci po določeni starosti svojo sobo.

Pa smo ljudje v teh modernejših časih včasih morda postali preveč zahtevni in si želimo preveliko stanovanje, ko bi nam po določenih normativih denimo ustrezalo tudi manjše?

Bivalne enote imajo ime bivalne in ne stanovanjske enote z razlogom. Ker ne zadostujejo kriterijem po prostorskih standardih. Mislim, da je to lahko kvečjemu začasna, nujna rešitev, ne pa rešitev, da potem ljudje leta in leta živijo v takšnem stanovanju. Ni prav, da se na novo gradijo in ustvarjajo takšna podstandardna stanovanja. Menim, da je potrebna prostornost, ki omogoči ljudem nemoteno življenje, in posameznik mora imeti pravico do tega.