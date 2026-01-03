Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V kakšnem spominu je Mariborčanom ostala Zlata lisica?

Maribor, 03. 01. 2026 19.56 pred dvema minutama 1 min branja 0

Avtor:
Mojca Hanžič
Zlata lisica pod Pohorjem

Štajerci se z nostalgijo spominjajo časov, ko so ženske tekme svetovnega pokala gostili pod Pohorjem. Zlato lisico so leta 1964 ustanovili trije smučarski zanesenjaki – Dušan Senčar, Marjan Kožuh in Franci Čop, takšno ime pa je dobila zaradi lisičjih kožuhov, ki so jih podarjali trem najvišje uvrščenim smučarkam. Kako se Mariborčani spominjajo Zlate lisice?

zlata lisica štajerci spomini

Bo vlada omejila prehajanje kadra med politiko in gospodarstvom?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ni je več, a je povsod: igralka o življenju po izgubi mame
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Razveza brez drame: 10 korakov do mirnega zaključka zakona
Srečna, da je bila mlada mama
Srečna, da je bila mlada mama
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
Kako naučiti otroka empatije: 5 učinkovitih načinov
zadovoljna
Portal
Od avtomehanika do uspešnega nohtnega stilista: resnična zgodba
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, biki iščejo stabilnost
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Plašč v barvi vina bo hit letošnjega leta
Ločitev, ki je šokirala svet
Ločitev, ki je šokirala svet
vizita
Portal
Vas po jedi oblije vročina ali vam postane slabo? To ni naključje, ampak signal telesa
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Nevarna kombinacija ibuprofena z aspirinom in naproksenom
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Kako izgubiti odvečne kilograme brez stresa?
Je digitalni detoks danes iluzija?
Je digitalni detoks danes iluzija?
cekin
Portal
Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
V letu 2026 bodo poplačali dolgove
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Zato je pomembno, s kom ste poročeni
Industrija, ki podira finančne rekorde
Industrija, ki podira finančne rekorde
moskisvet
Portal
To bi morali imeti pozimi vedno avtomobilu
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
Ozdravljen alkoholik opozarja: 'To je prvi znak, da imate težave'
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
dominvrt
Portal
Zakaj ne bi smeli hraniti jelenjadi?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Kaj je treba očistiti takoj po praznikih in kaj lahko počaka?
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Zato bi morali v pomivalni stroj dati kuhinjsko krpo
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
Superživilo, ki je vedno bolj priljubljeno tudi pri nas
okusno
Portal
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Tople sladice, ki so popolne za hladne zimske dni
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Super filmi in serije za kuharske navdušence
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
Presenetljiv trik za bolj rahle in mehke palačinke
voyo
Portal
Babilon
Podarjeno srce
Podarjeno srce
Sandokan
Sandokan
Sisi
Sisi
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425