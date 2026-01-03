V kakšnem spominu je Mariborčanom ostala Zlata lisica?

Štajerci se z nostalgijo spominjajo časov, ko so ženske tekme svetovnega pokala gostili pod Pohorjem. Zlato lisico so leta 1964 ustanovili trije smučarski zanesenjaki – Dušan Senčar, Marjan Kožuh in Franci Čop, takšno ime pa je dobila zaradi lisičjih kožuhov, ki so jih podarjali trem najvišje uvrščenim smučarkam. Kako se Mariborčani spominjajo Zlate lisice?