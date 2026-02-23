V kakšnem stanju je slovensko elektro-omrežje?

Dotrajani električni vodi, podiranje dreves in težek sneg. Razlogov za obsežni izpad elektrike je več, prebivalci pa so v dvomih glede stanja infrastrukture.

"Problem je obnova, to je vse dotrajano. Tukaj za mano vidite, kako je urejeno. Skoraj polovica je takšnih lesenih s podstavki," pokaže Marjan Benko iz Serdice v Občini Rogašovci. Podobno meni tudi Marija Petrovič iz Haloz. "Ti drogovi so še prvi. Okrog leta '65 smo v Halozah oziroma tam, kjer sem jaz doma, dobili elektriko in veliko drogov je še iz tistih časov," pravi. "Naravi ne moremo nič. Drevo, če je takšen sneg, drugega ne more, kot pasti," pa dodaja Aleš Slamešek.

Za številne prebivalce je to že drugi električni mrk v manj kot dveh mesecih. Spomnimo: zaradi snega se je v božično jutro brez elektrike zbudilo več kot 3000 odjemalcev Elektra Maribor.