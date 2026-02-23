Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

V kakšnem stanju je slovensko elektro-omrežje?

Maribor / Ljubljana, 23. 02. 2026 20.20 pred 50 minutami 2 min branja 2

Avtor:
Ana Vidic Kostevc Špela Bezjak Zrim
Elektro omrežje

Kmalu po obsežnem izpadu elektrike so se odprla številna vprašanja o tem, v kakšen stanju je omrežje. Prebivalci naselij, ki so že drugič v dveh mesecih ostali brez elektrike, opozarjajo, da je kljub visokim dobičkom podjetja, infrastrukturo slabo vzdrževalo. Direktorica očitke zavrača in odgovarja, da so v zadnjih treh letih bistveno povečali investicijska vlaganja. In v kaj so potem vlagali?

Dotrajani električni vodi, podiranje dreves in težek sneg. Razlogov za obsežni izpad elektrike je več, prebivalci pa so v dvomih glede stanja infrastrukture.

"Problem je obnova, to je vse dotrajano. Tukaj za mano vidite, kako je urejeno. Skoraj polovica je takšnih lesenih s podstavki," pokaže Marjan Benko iz Serdice v Občini Rogašovci. Podobno meni tudi Marija Petrovič iz Haloz. "Ti drogovi so še prvi. Okrog leta '65 smo v Halozah oziroma tam, kjer sem jaz doma, dobili elektriko in veliko drogov je še iz tistih časov," pravi. "Naravi ne moremo nič. Drevo, če je takšen sneg, drugega ne more, kot pasti," pa dodaja Aleš Slamešek.

Za številne prebivalce je to že drugi električni mrk v manj kot dveh mesecih. Spomnimo: zaradi snega se je v božično jutro brez elektrike zbudilo več kot 3000 odjemalcev Elektra Maribor.

Preberi še Božični večer v temi. Elektro Maribor: Padci drevja so se dogajali celo noč

"Že desetletja plačujemo omrežnino, pa se zelo malo vlaga in ob prvem takem snegu infrastruktura pade. Mislim, da je to krivo, ne delavci, ki delajo noč in dan, da popravijo," je prepričan Darko Dornik iz Zgorenjga Dupleka.

Na Elektru Maribor zagotavljajo, da je cilj družbe, ki je v letu 2024 ustvarila 101 milijon evrov prihodkov in devet milijonov evrov čistega dobička, bolj robustno in odporno omrežje. Vsota vlaganj je vsako leto višja. "Vlaganja v letu 2022 so bila 28 milijonov, v letu 2023 smo že dosegli 38, v letu 2024 54 milijonov, v letu 2025 pa že 65 milijonov evrov," našteva direktorica uprave Elektra Maribor Tatjana Vogrinec Burgar.

V letošnjem letu načrtujejo investicije v vrednosti skupno 67 milijonov evrov. In kam gre denar? "Absolutno zagotavljam, da gredo vsa sredstva za izvajanje naše dejavnosti," poudarja Vogrinec Burgarjeva.

Konkretno: v zadnjem letnem poročilu so med pomembnejša vlaganja med drugim našteli povečanje robustnosti omrežja s polaganjem in obnavljanjem podzemnih in izoliranjem nadzemnih nizko- in srednjenapetostnih vodov ter gradnjo 48 novih transformatorskih postaj za povečanje jakosti omrežja.

sneg elektrika omrežje omrežnina

Poplave in plazovi povzročili za 14 milijonov evrov škode

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
murate
23. 02. 2026 21.11
Hja kdo lahko predvideva snegom,vetrom plazove,poplave in vsemu temu je Slovenija podvržena ...Lahko je kritizirati,pa vendar bi tudi država lahko z kakšnimi zakoni pomagala pri manjši àkosi v izrednih primerih.Prva stvar je kable v zemljo,seveda tam kjer to gre,Slovenija je pa vsa plazovita,več ali manj,uporabit ceste ,avtoceste da se poleg položi kable ali naredi daljnovod. Spomnim se kakšnih 30 let nazaj se daljnovod delali dalekovod zagreb.Če so bile vse trase idealno izbrane ne vem, če je toliko izpadov zaradi narave potem verjetno ne.kakorkoli ima nek se troši
Odgovori
0 0
galeon
23. 02. 2026 20.45
Nikakvo. Pri tako neumnem razmišljanju električarjev ne more bit drugače. Če teleban navaja življenjsko dobo stebrov in govori, da se jih ne izplača menjat pred iztekom življenjske dobe, so res tam sami neumni. Zato pa so zdaj brez elektrike.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Izpoved starejše gospe: 'Hčerka, ki sem ji dala vse, ni niti enkrat poklicala'
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Iz največjih sovražnic v sostanovalki! Tega po Kmetiji ni pričakoval nihče
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Vplivnica in mama dveh otrok je umrla v 27. letu starosti
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
Tedenski horoskop: Biki bodo potrpežljivi, kozorogi čutijo odgovornost
vizita
Portal
Zakaj vas sladkor naredi še bolj lačne
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
Študentka hudo zbolela zaradi skrite plesni v stanovanju
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
Rak debelega črevesa in danke narašča med mladimi
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
Koliko denarja prinese olimpijska medalja slovenskim športnikom
moskisvet
Portal
Vročo golfistko Trump povabil na igrišče
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
okusno
Portal
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Kmetija
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543