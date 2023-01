V kakšnem svetu želite živeti?

Nujne so spremembe na ravni zakonodaje, pravnih subjektov, na področju potrošniških navad in življenjskega sloga, da bomo dosegli stabilno prihodnost.

Besedi trajnost in sonaravnost večkrat povežemo z ekologijo in načini, kako sami vplivamo na skrb za okolje. Želimo si ohraniti, kar nam narava ponuja, jo spoštovati in svoje navdušenje nad naravno danimi lepotami, ki so predvsem v naši domovini izredno raznolike in bogate, prenesti na naslednje rodove.

Ta pogled nas nikakor ne more presenetiti, saj je 58 % Slovenije prekrite z gozdovi. 13 % ozemlja predstavljajo zavarovana območja neokrnjene narave in biotske pestrosti. Slovenci imamo skrb za okolje zapisano v svojem DNA-ju, prenaša se iz generacije v generacijo, zato smo tudi hitro prevzeli miselnost recikliranja, prehod s plastičnih vrečk na bolj trajnostne opcije in ohranjamo lokalno nakupovanje živil. Čeprav iz narave radi jemljemo z nabiranjem njenih plodov, ji vso ljubezen vračamo z marsikaterim prostovoljnim projektom, ki želi omejiti breme, ki ga naravi prinašamo s svojo prisotnostjo.

Trajnost, kako blizu vam je njen pomen?

Okoljevarstvo pa je le eden izmed treh principov, ki gradijo trajnost, in so pomembni za izgradnjo stabilne globalne prihodnosti. Ti trije principi so skrb za okolje, družbena odgovornost in odgovorno upravljanje podjetij.

Skrb za okolje in njene tematike so nam najbližje. Veliko smo že naredili in vendar je vsak dan priložnost za dodatne korake, ko izbiramo med možnostmi z manjšim ali večjim vplivom na okolje. Med fosilnimi gorivi in elektriko iz obnovljivih virov. Med hrano, ki je prepotovala na stotine kilometrov, in lokalno pridelanimi živili. Med nepremišljenim nakupom in ponovno uporabo.

Naš odnos do drugih, naša družbena odgovornost, sloni na pozitivnih vrednotah: spoštovanje, sprejemanje, empatija, solidarnost. Pri tem s svojimi odločitvami gradimo pomembne vezi in rastemo sami.