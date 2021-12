PRENOS V ŽIVO: Javna tribuna: v kakšni državi želimo živeti?

Politična aktivacija nekdanjega direktorja uprave Gen-I Roberta Goloba dobiva prve obrise. V okviru novega gibanja Bodi sprememba je za danes pripravil javno tribuno o prihodnosti države in predvsem o tem, kako normalizirati življenje v naši državi. Čeprav na tribuni nastopa več znanih obrazov, pa to še ne pomeni nujno njihove politične aktivacije.

Prvo vprašanje vsem sogovornikom je bilo: Kje smo? V kakšnem stanju je Slovenija? Kakšen je njen srčni utrip? Koželjeva je dejala, da imamo aritmijo. “Predstavljajmo si, da bi Sloveniji izmerili EKG, mislim, da bi našli precej motenj srčnega ritma, nekatere bi bile zelo hude,” je ponazorila.

Petrovec je spomnil na besede danskega politika, ki jih ima trdno zasidarane v spominu. Na vprašanje, kakšne države bi si želel, je odvrnil, da države, kjer bi bilo malo zelo bogatih ljudi in še manj zelo revnih. "Slika stanja, kakršnega imamo, je žalostna – opustošenje državnih inštitucij, plenjenje vsega, kar se da, ni morale, ni zakonov, ni ustave, nekateri domnevno spreobrnjeni člani parlamenta pa se poskušajo rešiti tako, da se prodajajo na vse konce.”

Golob je dejal, da je Slovenija čudovita država s čudovitimi ljudmi. “Do nedavnega smo bili zgled drugim državam, žal nam je uspelo ta ugled uničiti. Danes to, kar se dogaja, ni več zgled nikomur. A še je čas in upanje, da lahko vnemo stvari v normalo,” je prepričan. To, čemur smo priča s strani desne vlade, po njegovih besedah ni zrela desničarska politika, ampak fašizem. “Čas je, da temu rečemo, da je dovolj in da jih naženemo stran,” je poudaril in po dvorani se je razlegel bučen aplavz.

Vesel je opomnil, da so napadi, ki se dogajajo, brutalni, neusmiljeni, konstantni in trajajo že več kot leto dni. Po njegovem mnenju se je treba strukturirano pogovarjati, kaj storiti za naprej, za prihodnje generacije. “Drugi razlog, da sem tu je, da inštitucija, ki jo vodim, ne more biti tiho, ko nam ne gre dobro,” je dodal.

Gale je dejal, da mora posameznik, ki se odloči spregovoriti, sprejeti pomembno odločitev, saj živimo v državi, kjer se žvižgači bojijo, namesto, da bi se bali tisti, ki jih žvižgači razkrivajo. “Slovenija se iz dežele pridnih spreminja v deželo porednih, korupcija je povsod, vladajoči mislijo, da je ustava nek priročnik in ne zavezujoč akt in tega jaz kot pravnik in državljan ne morem požreti. Moti me tudi brezsramno napadanje vseh, ki se s trenutno oblastjo ne strinjajo.” Gale upa, da takšno stanje ne bo več trajalo dolgo, nujen je nov začetek, je pozval. “Sicer lahko vsi zapustimo državo in naj zadnji ugasne luč.”

Čenčur Curkova pa je povedala, da kot biologinja opaža, da “erozija” traja že dlje časa in je vedno hitrejša in bo kmalu odnesla hrib. Potrebna je sanacija, načrti in konkretna dejanja. “Želimo si države, v kateri se upošteva stroko.”