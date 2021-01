V Kamniku partner zabodel 34-letnico, ki je na kraju umrla

Po dogodku je osumljenec peš pobegnil s kraja, a so ga policisti kmalu izsledili in ga priprli, so še sporočili iz PU Ljubljana.

Policisti PU Ljubljana so bili okoli 11. ure obveščeni o dogodku na območju Kamnika, v katerem je umrla 34-letna ženska. Po do zdaj znanih podatkih je 35-letni osumljenec prišel do stanovanja partnerke, s katero sta v ločitvenem postopku. V prepiru jo je zabodel z nožem, 34-letnica pa je zaradi poškodb na kraju umrla.

V Sloveniji imamo kar nekaj telefonov za pomoč v stiski. V primeru, da jo občutite tudi sami se po pomoč lahko obrnete na naslednje telefonske številke:

- Klic v duševni stiski 01 520 99 00 (vsak dan med 19. in 7. uro zjutraj).

- SOS telefon: vsak dan od 12. do 18. ure: klic na 080 11 55, svetovanje po elektronski pošti: drustvo-sos@drustvo-sos.si.

- Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja: vsak delavnik od 9. do 15. ure: klic na telefonsko številko 031 699 333, lahko vas pokličejo nazaj, da s klicem nimate stroškov; nudijo tudi pogovor s psihoterapevtko.

- Zaupna telefona Samarijan in Sopotnik 116 123 (24 ur/na dan, vsak dan). Klic je brezplačen.

- TOM telefon za otroke in mladostnike 116 111 (vsak dan med 12. in 20. uro). Klic je brezplačen.

- Društvo za nenasilno komunikacijo: 031 700 120

- Društvo Ženska svetovalnica – Krizni center: 031 233 211