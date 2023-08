V Kamniku pričeli s sanacijo škode, reke povsem spremenile podobo dveh dolin

Župan Kamnika Matej Slapar je dejal, da so občani s pomočjo prijateljev in prostovoljcev že začeli s sanacijo škode. Najhuje je bilo v dolinah Črne, Kamniške Bistrice in Bistrice. Doline pa so povsem spremenile podobo v Tunjicah in v Lanišah, kjer so reke po besedah Slaparja nanesle prod v višini enega metra in zasule dele teh dolin.

"Zbudilo me je grozno bobnenje, ko je potok valil avtomobile in nosil skale," je povedal občan naselja Črna pri Kamniku Stane Leskošek. Pred vodo se je umaknil v hrib in šele po nekaj urah uspel navezati stike z neposrednimi sosedi. Po njegovih besedah občani Črne cel prvi dan niso imeli stika z oblastmi, kar je bilo najhuje. "Sem mislil, da drugi ljudje sploh ne veste, kaj se je zgodilo v Črni," se spominja. Šele drugi dan je zaslišal težko mehanizacijo, ki se je prebijala čez blato in plazove. Cestne povezave do teh vasi so do neke mere usposobili v ponedeljek in jih naredili dostopne za težko mehanizacijo, interventna vozila in preskrbo z najnujnejšimi potrebščinami. Trenutno pospešeno odvažajo material, še vedno pa se približno 300 gasilcev trudi priti do nekaterih vasi, je navedel Slapar.

Komunalno podjetje Kamnik je v ponedeljek zvečer obnovilo del uničenega vodovoda, vendar bo iskanje napak na omrežju trajalo še nekaj časa, na določenih predelih Kamnika še vedno zmanjkuje vode, je povedal Slapar in dodal, da so tam gospodinjstvom namestili cisterne z vodo. Ponovno je bila speljana tudi elektrika, kjer pa to še ni bilo mogoče, pa so gasilci zagotovili agregate. "Mleka, makaronov, riža, konzerv, vsega imamo polno," je naštel Leskošek. Vsi pa po njegovih besedah pogrešajo škornje, saj jim jih je voda ali odnesla ali namočila.

Kamnik se trenutno spopada tudi z ogromnimi količinami kosovnega odpada, uničenih je bilo tudi veliko avtomobilov, a Slapar še ni mogel podati ocene v konkretnih številkah. Sami kosovnega odpada ne bodo mogli predelati, pomagati bo morala država, je dejal. "Takšne katastrofe v teh koncih še ni bilo in sami, brez pomoči države, tega ne bomo zmogli," je ocenil Slapar. Prva točka sanacije je zagotoviti prevoznost, da bo življenje steklo v normalne tirnice, sledila pa bo trajna sanacija, ki bo po Slaparjevih navedbah trajala več let, saj bo treba te doline, struge rek in podporne zidove zgraditi znova. Dodal je, da so na občini že začeli pripravljati rebalans proračuna in zamrznili vse nenujne zadeve ter pogodbe, ki jih še niso začeli izvajati, ter da so denar preusmerili v sanacijo. Občino je danes obiskala predsednica Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje Anita Ogulin. Ponudili so celostno pomoč, ki zajema tako gmotni kot psihosocialni vidik, je povedala Ogulinova.