V Kamniku pripravljajo več kot 40 prireditev v čast Rudolfu Maistru

Župan Kamnika Matej Slapar je ob predstavitvi dogodkov v rojstni hiši generala zbranim namenil uvodne misli in se zahvalil vsem sodelujočim, ki z veliko vnemo pripravljajo prireditve. Kot pravijo na občini, Kamničanke in Kamničane namreč v tem slovesnem letu zavezuje kar nekaj datumov, povezanih z našim rojakom, predvsem pa 150. obletnica njegovega rojstva in 100. obletnica njegovega imenovanja za častnega meščana.

Pred 100 leti je Rudolfa Maister – Vojanov postal tudi častni občan Kamnika. Kot pravijo na občini, ni bil samo borec za severno mejo in tisti, ki je ubranil ter ohranil ozemeljsko celovitost naše domovine, temveč tudi zelo vsestranska osebnost, pesnik, slikar in bibliofil. Prav zato mu bodo letos v Kamniku posvetili vrsto kulturnih prireditev, skoraj 40.

"Veličina Maistrovih dejanj se odraža v našem mestu na številnih mejnikih, saj smo mu prvi postavili spomenik leta 1970, na njegov rojstni dan praznujemo praznik Občine Kamnik, v obnovljeni Maistrovi rojstni hiši pa smo odprli prvi samostojni muzej na Slovenskem, posvečen življenju in delu slovenskega domoljuba, generala, kulturnika, pesnika in bibliofila Rudolfa Maistra – Vojanova s stalno razstavo," je še povedal.

"Kamnik bo Maistrovo leto praznoval tekom celotnega leta. V marcu, natančneje 27. marca, malo pred rojstnim dnem Rudolfa Maistra, pripravljamo osrednjo slovesnost ob prazniku Občine Kamnik, pred in po njem pa se bodo zvrstile številne prireditve. S svojimi prizadevanji nam je Maister zagotovil današnjo ozemeljsko celovitost," je povedal župan in dodal, da je Maister ključna osebnost naše države in domovine.

Alenka Juvan, vodja muzeja oziroma Rojstne hiše Rudolfa Maistra, ki se z življenjem in delom Rudolfa Maistra intenzivno ukvarja že vsaj 10 let, ga je predstavila kot pogumnega, neustrašnega, nenavadnega in karizmatičnega generala, "ki je bil več kot to". "Tudi oznaka pesnik je premalo; danes bi mu rekli razumnik, svetovljan," je dejala. "Pomembno je, s kom vse se je družil, v kakšne kroge je sodil. Z Otonom Župančičem sta bila prijatelja do smrti, prijateljeval je s Kettejem, Izidorjem Cankarjem, bil je prijatelj Ivana Hribarja, znanega ljubljanskega župana," je naštela in dodala, da se iz ohranjene korespondence vidi, da je sodil v samo družbeno smetano, takratno elito.

V Rojstni hiši Rudolfa Maistra se vsak mesec zvrstijo Maistrovi večeri, kjer so predavanja zgodovinarjev, pesnikov, arhitektov, tudi gornikov. "Ves čas imamo občasne razstave, pomembna so vodstva, delavnice za otroke, okrogle mize, predstavitve knjig ... Opozorila bi rada še na to razstavo, ki je trenutno pri nas: Zgodbe Maistrovih predmetov. Ta razstava je nadaljevanje virtualne Maistrove poti, ki je skupno delo 15 muzejev, arhivov, knjižnic z veliko pomočjo družine Maister – gre za največjo spletno razstavo, ki smo jo naredili leta 2021. Povezane smo vse ustanove, ki se kakor koli ukvarjamo z Maistrom," je še povedala Juvanova.