V Kamniku se je razbesnelo neurje: podrti drog in drevesa blokirali promet

Pri odstranjevanju posledic neurja so posredovali PGD Kamnik, Srednja vas in Šmarca.

Kot poroča Uprava RS za zaščito in reševanje, se je okoli desete ure zvečer na območju občine Kamnik razbesnelo neurje. "Padlo drevo je poškodovalo dve osebni vozili in eno uničilo, močan veter je prevrnil drog železniške telekomunikacije nad državno cesto med Mengšem in Duplico, v Srednji vasi je padlo drevo blokiralo državno cesto Kamnik – Ločica, v Šmarci pa je padlo drevo zaprlo Bistriško cesto," so zapisali v poročilu. V delu Kamnika je prišlo tudi do izpada električne energije, ki ga še odpravljajo delavci Elektro Ljubljana.

Kot še poroča Uprava, so gasilci ob 23.15 posredovali tudi v bližnjem Mengšu, kjer so ponovno pokrili streho s strešniki, ki jih je odkril veter. Gasilci PGD Polje in Šinkov Turn iz občine Vodice so prav tako prekrili streho s strešniki in med potjo odstranili še drevo s ceste. Veter je podrl tudi drog elektro napeljave, ki so ga sanirali delavci Elektra Ljubljana.

Na območju Domžal so zabeležili dve prijavi: gasilci CZR Domžale in PGD Studenec so nudili pomoč pri prekrivanju strehe, gasilci PGD Lukovica pa so pri lovski koči v Čepljah odstranili drevo, ki je oviralo prevoznost ceste.

Neurje se je nekoliko kasneje razbesnelo tudi na Štajerskem. "Do 7.40 smo na območju Maribora aktivirali poklicne gasilske enote, ki pa o poškodovanih in številu poškodb še ne poročajo," je za zdaj skopo poročilo Uprave RS za zaščito in reševanje. Gasilci so po njihovih podatkih posredovali še v Zrečah, Žalcu, Podvelki, Braslovčah, Rečici ob Savinji in Dravogradu. Prav tako so prijavo enega dogodka zabeležili v Cerknem.

Jutri spet možne krajevne nevihte

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo danes pretežno jasno, ponekod zjutraj tudi megleno. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija. "Jutri bo sončno in vroče. Popoldne bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne nevihte. Ponekod bo pihal jugozahodni veter. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, najvišje dnevne od 27 do 34 stopinj Celzija," so zapisali pri Arsu.

Sončno in vroče bo tudi v sosednjih pokrajinah, jutri popoldne bodo v Alpah krajevne nevihte.

Kaj pa za vikend? V soboto bo sončno. Sredi dneva in popoldne bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne plohe in nevihte. V nedeljo bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami. Ponekod bo zapihal jugozahodni veter. "Ohladilo se bo," še napoveduje Arso.