V Kamniku vzpostavljajo alarmni sistem na plazu Blate

Na upravi za zaščito in reševanje so prvo mobilno sireno že pripeljali na mesto plazu in jo pravkar programirajo, je dejal Tomaž Zabavnik. Ko postavijo še drugo sireno, bo sistem alarmiranja oziroma obveščanja vzpostavljen.

V prihodnjih dneh bodo ob slabi vremenski napovedi na območju plazu preventivno izvajali 24-urno dežurstvo. "V primeru, da se bo kar koli zgodilo, imamo na plazu dežurno ekipo, večkrat dnevno pa se na ustje plazu pripelje tudi dežurna ekipa iz PGD Kamniška Bistrica in preveri, kakšen je pretok vode. Na podlagi tega potem sprejmemo ukrepe v primeru, če bi bila kakšna drastična sprememba," je dodal.