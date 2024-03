Po poplavnih razdejanjih so v kampu Šobec stvari vzeli v svoje roke

Medtem ko se bo večina pripravljala na velikonočno pojedino, bodo v kampu Šobec, ki so ga lanskega novembra močno prizadele poplave in ga je deroča voda povsem razdejala, odnesla je tudi most in večji del brežin, odštevali ure do odprtja nove sezone na velikonočni ponedeljek. Turistično društvo Lesce, ki je lastnik našega največjega kampa, je bilo sicer po oceni državne komisije sicer upravičeno do denarja za sanacijo, a bi lahko birokracija zamaknila odprtje nove sezone, zato so stvari vzeli kar v svoje roke.