V Kanadi bi na vsako cigareto zapisali: strup pri vsakem vdihu

Kanada bo morda postala prva država na svetu, ki bo zahtevala zdravstveno opozorilo na vsaki cigareti. O tej odločitvi razmišljajo zato, ker ugotavljajo, da grafične podobe na pakiranjih cigaret, s čimer so začeli pred skoraj 20 leti, izgubljajo svoj učinek. Kot je po poročanju SkyNewsa povedala kanadska ministrica za duševno zdravje Carolyn Bennett , so novi ukrepi nujni, saj so fotografije na škatlicah cigaret, izgubile učinek. Kot je povedala, bi lahko opozorilo na vsaki cigareti nagovorilo več ljudi, tudi mlade, ki si med druženjem večkrat izposojajo po eno cigareto. O tem se bodo odločili o drugem delu leta 2023.

V zdravstvenih domovih v okviru Zdravstveno-vzgojnih centrov in Centrov za krepitev zdravja usposobljeni strokovnjaki nudijo podporo pri opuščanju kajenja, ki se lahko izvaja kot skupinske delavnice ali individualno svetovanje. Terapevt najprej ugotovi, kakšna je zasvojenost posameznega kadilca in kakšen je način rabe tobačnega ali povezanega izdelka, na podlagi tega pripravi podatke o posledicah kajenja na zdravje in predlaga najprimernejše načine zdravljenja. Zdravljenje zajema svetovanje (zlasti osebno in družbeno podporo ter vedenjsko in kognitivno terapijo) in farmakološko zdravljenje. Izbira farmakološkega zdravljenja je odvisna od bolnikovih želja, anamneze in kontraindikacij.

V lekarnah so na voljo različne oblike nikotinskega nadomestnega zdravljenja (žvečilke, obliži in inhalatorji), ki lahko olajšajo odtegnitvene simptome. Zdravila na recept pa lahko predpiše osebni zdravnik, še pravijo na ministrstvu.