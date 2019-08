Tradicionalni skoki z mostu: 'Prisoten mora biti pozitiven strah'

V posoškem mestecu Kanal ob Soči je avgusta precej živahno.Minuli konec tedna so prvič organizirali plezanje na zvonik tamkajšnje župnijske cerkve, ta vikend pa so potekali že tradicionalni, 30. skoki z mostu, ki vsako leto privabijo obiskovalce od blizu in daleč.

Tekmovanje organizira Turistično društvo Kanal. S 17 metrov visokega mostu so skakali tekmovalci in tekmovalke iz Slovenije, ZDA, Velike Britanije, Italije, BiH in Srbije, in sicer v treh disciplinah: skoku na noge, lastovki kot značilni "kanalski disciplini" in figurativnih skokih. Še pred tem so se na reviji predstavili najmlajši tekmovalci, ki so se dopoldne lahko udeležili šole skokov v vodo.