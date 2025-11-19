V Kanalu ob Soči in v Bohinju več plazov in poplavljenih objektov

Do zdaj je civilna zaščita v Kanalu ob Soči opravila več kot 23 intervencij. Znanih je skoraj 40 škodnih primerov, med katerimi so poplavljeni objekti, plazovi in poškodbe cest. Imeli so več kot 19 plazov in 18 poplavljenih objektov, navajajo na občini. Dež pa je ta vikend povzročil nov zemeljski plaz tudi v Bohinju nad Bohinjsko Bistrico proti vasi Ravne.

Škoda po ujmi v Občini Kanal ob Soči - Plave

Civilna zaščita v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Kanal, režijskim obratom občine Kanal in številnimi lokalnimi podjetniki je nemudoma ukrepala in poskrbela za zaščito objektov z vrečami in s preusmeritvijo meteornih vod ter tako uspešno zaščitila večino izpostavljenih objektov, so sporočili iz Občine Kanal ob Soči. Voda je poplavila en stanovanjski del objekta, pri enem je reka Soča spodjedla in odnesla brežino pod delavnico, poplavljenih pa je bilo več kot 15 kletnih prostorov, so sporočili iz občine.

Vzpostavili so prevoznost na 14 cestah

Do danes je civilna zaščita opravila več kot 23 intervencij. Znanih je skoraj 40 škodnih primerov, med katerimi so poplavljeni objekti, plazovi, vdori in poškodbe cest. Med sanacijo so že prečrpali vso meteorno vodo in vzpostavili prevoznost na štirinajstih cestah. Trenutno niso prevozne 4 ceste (Lig–Vrhovlje, Rodež–Gorenje–Deskle, Zamedveje–Vrtače, Ajda–Sv. Peter). Potrebna bo še sanacija cest, ki bo sledila v prihodnjih dneh oziroma odvisno od škode in sredstev, ki bodo za to na voljo, še navajajo v občini. V civilni zaščiti pričakujejo še kakšno prijavo do konca tedna, predvsem iz nenaseljenih objektov. Prebivalce občine pozivajo, naj nove nevarne dogodke (plazove, naplavine ipd.) sporočijo na tel. št. 112. Glavna prioriteta pri aktivnostih civilne zaščite je vzpostavitev prevoznosti cest do prebivalcev, v prihodnje pa bodo poskrbeli tudi za čiščenje vodotokov, da ne bo prišlo do večje škode.

Avtomobil zapeljal v jezero, ki je nastalo na Kanalskem vrhu

Na Kanalskem vrhu je nastalo večje jezero, kamor je zapeljalo osebno vozilo. Voznik ni utrpel hujših posledic, vozilo pa bodo rešili iz vode, ko bo voda upadla.

Škoda po ujmi v Občini Kanal ob Soči - jezero na Kanalskem vrhu

Civilna zaščita bo v prihodnjih dneh opravila oglede in pripravila predlog sanacije, pri čemer se bo oblikovala komisija, ki bo popisala škodo na vseh lokacijah. Škodo si že ogleduje podjetje Hidrotehnik, ki ima koncesijo za urejanje vodotokov na območju. Škodo sta si že ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik CZ Srečko Šestan. Vsem prebivalcem, ki kakorkoli prispevajo k obvladovanju razmer, se iskreno zahvaljujeta.

Nov zemeljski plaz v Bohinju, plazišče pokrili s folijo

Medtem ko v Bohinju še niso uspeli sanirati vseh plazov, ki so se sprožili po močnem deževju pred dvema letoma, je dež ta vikend nad Bohinjsko Bistrico proti vasi Ravne povzročil nov zemeljski plaz. Plazenje bodo lahko dolgoročno rešili šele z ureditvijo odvodnjavanja, je za STA povedal bohinjski župan Jože Sodja. Tik ob cesti nekaj sto metrov nad parkiriščem Kobla se je odtrgal plaz velikosti 60 krat 100 metrov in zajezil vodotok na dnu brežine. Za plazom je zastajala voda, zato so gasilci ob pomoči civilne zaščite in izvajalca v luči napovedanih nadaljnjih obilnih padavin z bagrom odstranili zajezitev, na vrhu cestišča preusmerili meteorno vodo in celotno plazišče pokrili s folijo. "Ob nadaljnjem deževju je voda namesto po zemlji tekla po foliji, tako da se je plazenje umirilo oziroma zaustavilo," je pojasnil Sodja. Zaradi spodjedene ceste so na izpostavljenem delu ceste na Ravne uredili enosmeren promet. "Treba bo urediti območje pod cesto, kjer se je odtrgal plaz in kjer je sedaj teren pod bankino odrezan," je povedal župan. Plazišče pa si je ogledal tudi gradbeni inženir, ki bo pripravil nadaljnje strokovne usmeritve glede stabilizacije terena. Kot je pojasnil župan, na tem območju večkrat prihaja do težav, saj gre za zelo plazovito zemljino. "Nekaj smo pred časom že popravljali. Spodaj je bil narejen zid, sedaj pa se je odtrgala zemlja ob njem," je povedal Sodja. Dodal je, da bo treba pregledati celoten teren in urediti odvodnjavanje, saj voda teče navzdol po travnikih, zemljina pa je zaradi sestave drseča, zato bo treba vodo speljati drugače.

Čakajo tudi na sanacijo plazu v Jereki