Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Slovenija

V Kanalu ob Soči in v Bohinju več plazov in poplavljenih objektov

Kanal ob Soči, 19. 11. 2025 10.35 | Posodobljeno pred 56 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 4 min
Avtor
Ne.M. , STA
Komentarji
4

Do zdaj je civilna zaščita v Kanalu ob Soči opravila več kot 23 intervencij. Znanih je skoraj 40 škodnih primerov, med katerimi so poplavljeni objekti, plazovi in poškodbe cest. Imeli so več kot 19 plazov in 18 poplavljenih objektov, navajajo na občini. Dež pa je ta vikend povzročil nov zemeljski plaz tudi v Bohinju nad Bohinjsko Bistrico proti vasi Ravne.

Civilna zaščita v sodelovanju s Prostovoljnim gasilskim društvom Kanal, režijskim obratom občine Kanal in številnimi lokalnimi podjetniki je nemudoma ukrepala in poskrbela za zaščito objektov z vrečami in s preusmeritvijo meteornih vod ter tako uspešno zaščitila večino izpostavljenih objektov, so sporočili iz Občine Kanal ob Soči. Voda je poplavila en stanovanjski del objekta, pri enem je reka Soča spodjedla in odnesla brežino pod delavnico, poplavljenih pa je bilo več kot 15 kletnih prostorov, so sporočili iz občine.

Vzpostavili so prevoznost na 14 cestah

Do danes je civilna zaščita opravila več kot 23 intervencij. Znanih je skoraj 40 škodnih primerov, med katerimi so poplavljeni objekti, plazovi, vdori in poškodbe cest. Med sanacijo so že prečrpali vso meteorno vodo in vzpostavili prevoznost na štirinajstih cestah. Trenutno niso prevozne 4 ceste (Lig–Vrhovlje, Rodež–Gorenje–Deskle, Zamedveje–Vrtače, Ajda–Sv. Peter). Potrebna bo še sanacija cest, ki bo sledila v prihodnjih dneh oziroma odvisno od škode in sredstev, ki bodo za to na voljo, še navajajo v občini.

V civilni zaščiti pričakujejo še kakšno prijavo do konca tedna, predvsem iz nenaseljenih objektov. Prebivalce občine pozivajo, naj nove nevarne dogodke (plazove, naplavine ipd.) sporočijo na tel. št. 112. Glavna prioriteta pri aktivnostih civilne zaščite je vzpostavitev prevoznosti cest do prebivalcev, v prihodnje pa bodo poskrbeli tudi za čiščenje vodotokov, da ne bo prišlo do večje škode.

Avtomobil zapeljal v jezero, ki je nastalo na Kanalskem vrhu

Na Kanalskem vrhu je nastalo večje jezero, kamor je zapeljalo osebno vozilo. Voznik ni utrpel hujših posledic, vozilo pa bodo rešili iz vode, ko bo voda upadla.

Škoda po ujmi v Občini Kanal ob Soči - jezero na Kanalskem vrhu
Škoda po ujmi v Občini Kanal ob Soči - jezero na Kanalskem vrhu FOTO: Občina Kanal ob Soči

Civilna zaščita bo v prihodnjih dneh opravila oglede in pripravila predlog sanacije, pri čemer se bo oblikovala komisija, ki bo popisala škodo na vseh lokacijah. Škodo si že ogleduje podjetje Hidrotehnik, ki ima koncesijo za urejanje vodotokov na območju.

Škodo sta si že ogledala ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek in državni poveljnik CZ Srečko Šestan. Vsem prebivalcem, ki kakorkoli prispevajo k obvladovanju razmer, se iskreno zahvaljujeta.

Nov zemeljski plaz v Bohinju, plazišče pokrili s folijo

Medtem ko v Bohinju še niso uspeli sanirati vseh plazov, ki so se sprožili po močnem deževju pred dvema letoma, je dež ta vikend nad Bohinjsko Bistrico proti vasi Ravne povzročil nov zemeljski plaz. Plazenje bodo lahko dolgoročno rešili šele z ureditvijo odvodnjavanja, je za STA povedal bohinjski župan Jože Sodja.

Tik ob cesti nekaj sto metrov nad parkiriščem Kobla se je odtrgal plaz velikosti 60 krat 100 metrov in zajezil vodotok na dnu brežine. Za plazom je zastajala voda, zato so gasilci ob pomoči civilne zaščite in izvajalca v luči napovedanih nadaljnjih obilnih padavin z bagrom odstranili zajezitev, na vrhu cestišča preusmerili meteorno vodo in celotno plazišče pokrili s folijo. "Ob nadaljnjem deževju je voda namesto po zemlji tekla po foliji, tako da se je plazenje umirilo oziroma zaustavilo," je pojasnil Sodja.

Zaradi spodjedene ceste so na izpostavljenem delu ceste na Ravne uredili enosmeren promet. "Treba bo urediti območje pod cesto, kjer se je odtrgal plaz in kjer je sedaj teren pod bankino odrezan," je povedal župan. Plazišče pa si je ogledal tudi gradbeni inženir, ki bo pripravil nadaljnje strokovne usmeritve glede stabilizacije terena.

Kot je pojasnil župan, na tem območju večkrat prihaja do težav, saj gre za zelo plazovito zemljino. "Nekaj smo pred časom že popravljali. Spodaj je bil narejen zid, sedaj pa se je odtrgala zemlja ob njem," je povedal Sodja. Dodal je, da bo treba pregledati celoten teren in urediti odvodnjavanje, saj voda teče navzdol po travnikih, zemljina pa je zaradi sestave drseča, zato bo treba vodo speljati drugače.

Čakajo tudi na sanacijo plazu v Jereki

V Bohinju še vedno čakajo tudi sanacijo plazu v Jereki, kjer so se z večjim podorom zemlje soočili novembra 2023. Obstaja nevarnost obsežnega plazenja. Ta bi lahko zajezil Jerečico, ki bi lahko poplavila hiše. Prav tako bi bile lahko ogrožene hiše nad območjem, ki ga spodjeda plaz.

V načrtu je bilo, da bodo vodarji še letos poskrbeli za sanacijo in regulacijo Jerečice, vendar se to zaenkrat zgodilo. Župan upa, da bodo čim prej, preden bi kakšno hudo deževje prineslo nove težave.

kanal ob soči poplave jezero škoda ujma bohinj
Naslednji članek

Nova rekordna poraba v potrjenih proračunih za 2026 in 2027

Naslednji članek

Nesreča na gorenjski avtocesti, promet le po prehitevalnem pasu

SORODNI ČLANKI

Žalovanje v Italiji: poskušal pomagati sosedi, pokopal ga je plaz

Prebivalci odrezanih vasi še čakajo na pomoč, poveljnik jasen: 'Do ljudi je treba priti'

Našli še truplo 83-letnice: plaz v Bračanu zahteval dve žrtvi

Iz ruševin potegnili truplo mladega Nemca, 83-letno domačinko še iščejo

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
19. 11. 2025 12.07
Vojni zlocinci Rusi pa spet zaklenjeni. A je to utajevalka davkov z vecedrno solo iz Ruske dace dala navodila, da se jih ne sme komentirti ? A to ni vojni zlocin da raketirajo otreke vi jijh pa scitite une teroriste v gazi pa ste scitili. Sramota. Pfuj.
ODGOVORI
0 0
Blue Dream
19. 11. 2025 12.01
Malo nenavadno. Ali niso taki plazovi ponavadi posledica velike razmočenosti terena ob dolgotrajnem deževju
ODGOVORI
0 0
Sionist
19. 11. 2025 11.48
+6
VSO infrastrukturo na Primorski so naredili Italijani in Avstrjici! Ce v100 letih nismo bili zmozni popravit,graditi nove,itd...ni nic cudnega, da vsakic ko dezuje je vse razsuto!
ODGOVORI
6 0
Tomaž Hacin
19. 11. 2025 11.39
+7
Glede na to da je bilo poletje dokaj suho in so za ta del brežine v Bohinju vedeli, da je problematičen niso nič naredili da bi ga onesposobili ali ublažili. Denar so raje zapravili za parkirišča ki jih ni. Sedaj pa naj ne jamrajo, da se je sprožil plaz.
ODGOVORI
9 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363