Ko zastane dih: drzni skoki nad smaragdnim biserom

- FOTO: Aljoša Kravanja
Program se je začel z dopoldansko predstavitvijo gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kanal, nadaljeval pa z revijo mladih skakalcev ter zračnim akrobatskim nastopom skupine Dunking Devils Squad.
Letos je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, ki prihajajo iz 14 držav in štirih celin, je za STA povedal predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc. Iz evropskih držav tekmovalci prihajajo predvsem iz Nemčije, Avstrije, tudi Ukrajine in Danske. Med prijavljenimi pa so tudi tekmovalci iz Brazilije, ZDA in Avstralije. Prireditev si je po pričakovanjih organizatorjev ogledalo od 1500 in 2000 obiskovalcev.
Prva serija skokov se je začela ob 16. uri, druga ob 17. uri. Tričlanska žirija pa je ocenjevala ne le tradicionalne kategorije skokov, kot so lastovka, skok na noge in figurativni skok, ampak tudi lani dodano disciplino – "freestyle" skok.
Vrhunec dogodka je podelitev priznanj in nagrad najboljšim na trgu Kontrada. Posebni častni gost letošnje prireditve je legendarni košarkar Ivo Daneu.
Prireditev poteka že od leta 1989
Skoki z mostu v Kanalu imajo večdeseletno tradicijo, prireditev poteka od leta 1989, doslej je odpadla le štirikrat – leta 1991 zaradi osamosvojitvene vojne, leta 2002 zaradi dežja, leta 2020 in 2021 pa zaradi epidemije covida-19. Vsako leto privabi okoli nekaj tisoč obiskovalcev, največ iz bližnje okolice in zamejstva, vse več obiskovalcev pa pride tudi iz drugih delov Slovenije.
Soča je zaradi zožitve struge v soška korita pod kanalskim mostom mnogo globlja kot na drugih predelih, tako da se skakalci poženejo v približno 11 metrov vode, medtem ko pravila določajo, da mora globina vode dosegati vsaj tretjino višine skoka, tako da bi zadoščalo slabih šest metrov, je pojasnil Dolenc.
Tudi v preteklih letih so poleg Slovencev tekmovalci na skok v Sočo prišli iz nekaterih drugih evropskih držav ter iz ZDA. Z mostu pa večinoma skočijo moški, a se opogumijo tudi ženske.
