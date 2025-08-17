Ko zastane dih: drzni skoki nad smaragdnim biserom

V Kanalu ob Soči so potekali 34. skoki s 17-metrskega kamnitega mostu v reko Sočo, ki jih organizira Turistično društvo Kanal. Tradicionalna prireditev vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev in tako popestri poletno dogajanje ob smaragdni reki. Letos je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, ki prihajajo iz štirih celin.

Program se je začel z dopoldansko predstavitvijo gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kanal, nadaljeval pa z revijo mladih skakalcev ter zračnim akrobatskim nastopom skupine Dunking Devils Squad. Letos je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, ki prihajajo iz 14 držav in štirih celin, je za STA povedal predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc. Iz evropskih držav tekmovalci prihajajo predvsem iz Nemčije, Avstrije, tudi Ukrajine in Danske. Med prijavljenimi pa so tudi tekmovalci iz Brazilije, ZDA in Avstralije. Prireditev si je po pričakovanjih organizatorjev ogledalo od 1500 in 2000 obiskovalcev.

Prva serija skokov se je začela ob 16. uri, druga ob 17. uri. Tričlanska žirija pa je ocenjevala ne le tradicionalne kategorije skokov, kot so lastovka, skok na noge in figurativni skok, ampak tudi lani dodano disciplino – "freestyle" skok. Vrhunec dogodka je podelitev priznanj in nagrad najboljšim na trgu Kontrada. Posebni častni gost letošnje prireditve je legendarni košarkar Ivo Daneu.

Prireditev poteka že od leta 1989

Skoki z mostu v Kanalu imajo večdeseletno tradicijo, prireditev poteka od leta 1989, doslej je odpadla le štirikrat – leta 1991 zaradi osamosvojitvene vojne, leta 2002 zaradi dežja, leta 2020 in 2021 pa zaradi epidemije covida-19. Vsako leto privabi okoli nekaj tisoč obiskovalcev, največ iz bližnje okolice in zamejstva, vse več obiskovalcev pa pride tudi iz drugih delov Slovenije.

