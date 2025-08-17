Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Slovenija

Ko zastane dih: drzni skoki nad smaragdnim biserom

Kanal ob Soči, 17. 08. 2025 19.46 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
13

V Kanalu ob Soči so potekali 34. skoki s 17-metrskega kamnitega mostu v reko Sočo, ki jih organizira Turistično društvo Kanal. Tradicionalna prireditev vsako leto privabi več tisoč obiskovalcev in tako popestri poletno dogajanje ob smaragdni reki. Letos je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, ki prihajajo iz štirih celin.

Program se je začel z dopoldansko predstavitvijo gasilskega vozila Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Kanal, nadaljeval pa z revijo mladih skakalcev ter zračnim akrobatskim nastopom skupine Dunking Devils Squad.

Letos je bilo prijavljenih 35 tekmovalcev, ki prihajajo iz 14 držav in štirih celin, je za STA povedal predsednik Turističnega društva Kanal Branko Dolenc. Iz evropskih držav tekmovalci prihajajo predvsem iz Nemčije, Avstrije, tudi Ukrajine in Danske. Med prijavljenimi pa so tudi tekmovalci iz Brazilije, ZDA in Avstralije. Prireditev si je po pričakovanjih organizatorjev ogledalo od 1500 in 2000 obiskovalcev. 

Skoki z mosta v Kanalu ob Soči
Skoki z mosta v Kanalu ob Soči FOTO: Aljoša Kravanja

Prva serija skokov se je začela ob 16. uri, druga ob 17. uri. Tričlanska žirija pa je ocenjevala ne le tradicionalne kategorije skokov, kot so lastovka, skok na noge in figurativni skok, ampak tudi lani dodano disciplino – "freestyle" skok.

Vrhunec dogodka je podelitev priznanj in nagrad najboljšim na trgu Kontrada. Posebni častni gost letošnje prireditve je legendarni košarkar Ivo Daneu.

Prireditev poteka že od leta 1989

Skoki z mostu v Kanalu imajo večdeseletno tradicijo, prireditev poteka od leta 1989, doslej je odpadla le štirikrat – leta 1991 zaradi osamosvojitvene vojne, leta 2002 zaradi dežja, leta 2020 in 2021 pa zaradi epidemije covida-19. Vsako leto privabi okoli nekaj tisoč obiskovalcev, največ iz bližnje okolice in zamejstva, vse več obiskovalcev pa pride tudi iz drugih delov Slovenije.

Skoki z mosta v Kanalu ob Soči
Skoki z mosta v Kanalu ob Soči FOTO: Aljoša Kravanja

Soča je zaradi zožitve struge v soška korita pod kanalskim mostom mnogo globlja kot na drugih predelih, tako da se skakalci poženejo v približno 11 metrov vode, medtem ko pravila določajo, da mora globina vode dosegati vsaj tretjino višine skoka, tako da bi zadoščalo slabih šest metrov, je pojasnil Dolenc.

Tudi v preteklih letih so poleg Slovencev tekmovalci na skok v Sočo prišli iz nekaterih drugih evropskih držav ter iz ZDA. Z mostu pa večinoma skočijo moški, a se opogumijo tudi ženske.

kanal ob soči skoki z mosta soča
Naslednji članek

Na Rogli spet omamno dišalo po pohorskem loncu

Naslednji članek

Nevihte že zajele dele Slovenije

  • Splošen
  • Goran Bojčevski
  • Rade Šerbedžija
  • Svetlana Zaharova
  • Od čardaša do valčka
  • Večer Puccinijeve glasbe
  • Hamo
  • Vlado Kreslin
  • Trip to Las Vegas
  • Orkester Sv. Cecilija
  • Tosca
  • Nesrečniki
  • Otello
  • Maksim Vengerov
  • Martha Argerich
  • Dunajski filharmoniki
KOMENTARJI (13)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Boti
17. 08. 2025 21.02
pisejo lahk o vsem koment pa ne mors o vsem🙃
ODGOVORI
0 0
oježeš
17. 08. 2025 20.53
Dobri so in čestitke vsem, ki upajo skočiti.
ODGOVORI
0 0
vrzwta1
17. 08. 2025 20.51
-1
Ce v mostarju tako skocis 'na crno' brez da placas lokalcem, te gladko prebutajo
ODGOVORI
0 1
Petur
17. 08. 2025 20.45
-2
dobrodošli niso nikjer,postajajo vse bolj nezaželeni
ODGOVORI
0 2
Nocturne
17. 08. 2025 20.29
+2
Lepa tradicija
ODGOVORI
2 0
Kr0ujem
17. 08. 2025 20.28
+1
Da bi biu kšn video da ti lahk zastane dih bi blo zlo priporočljivo
ODGOVORI
1 0
jedupančpil
17. 08. 2025 20.20
-1
brezveze
ODGOVORI
2 3
jablan
17. 08. 2025 20.42
+1
Jej panci pij to ni zate
ODGOVORI
1 0
deltex
17. 08. 2025 20.06
+2
Zelo lep dogodek v zelo lepih krajih...bil sem le enkrat, gledalec seveda, bo treba spet v prihodnje...
ODGOVORI
3 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1089