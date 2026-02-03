Naslovnica
Slovenija

V Krajinskem parku Tivoli bodo odstranili 20 dreves in obrezali 190

Ljubljana, 03. 02. 2026 12.29

Avtor:
STA L.M.
Tivoli

Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo prihodnji teden začeli sečnjo. Po pojasnilih vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na ljubljanski občini Maje Žitnik bodo obrezali suhe veje približno 190 dreves, ki predstavljajo tveganje za mimoidoče. 20 odmrlih in tujerodnih dreves bodo odstranili.

Gre za redno nego dreves v vplivnem pasu urejenih in označenih poti, s katero zmanjšujemo možnost padajočih vej in drevja ter tako povečujemo varnost obiskovalcev in skrbimo tudi za razvoj in stabilnost gozda, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića pojasnila Maja Žitnik.

Dela bodo predvidoma začeli prihodnji teden in jih bodo izvajali tri tedne, odvisno od vremenskih razmer, je dejala in dodala, da je čas izven vegetacijske sezone za tovrstne posege najbolj primeren.

Poleg obrezovanja krošenj 191 dreves bodo po besedah vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na podlagi odločbe Zavoda za gozdove izvedli še sečnjo 20 dreves sušic - gre za odmrla stoječa drevesa in invazivne tujerodne drevesne vrste robinije, je dejala.

Sečnja dreves
Sečnja dreves
FOTO: Shutterstock

Kot je dodal direktor Zavoda za gozdove Slovenije Gregor Danev, s tovrstnimi deli obiskovalcem Ljubljane omogočajo varne poti in gibanje, po drugi strani pa skrbijo za gozdove.

Vodja službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib Barbara Černič je pojasnila, da so nekaj akcij letos že izvedli, in sicer so odstranili dva divja kostanja in eno smreko. Divja kostanja bodo nadomestili, smreke pa ne.

Po besedah ljubljanskega župana Zorana Jankovića službe delajo strokovno, o nadaljnjih potrebnih posegih pa bodo najverjetneje odločali jeseni.

Tivoli park drevesa varnost
