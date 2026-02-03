V Krajinskem parku Tivoli bodo odstranili 20 dreves in obrezali 190

Gre za redno nego dreves v vplivnem pasu urejenih in označenih poti, s katero zmanjšujemo možnost padajočih vej in drevja ter tako povečujemo varnost obiskovalcev in skrbimo tudi za razvoj in stabilnost gozda, je na današnji redni novinarski konferenci ljubljanskega župana Zorana Jankovića pojasnila Maja Žitnik.

Dela bodo predvidoma začeli prihodnji teden in jih bodo izvajali tri tedne, odvisno od vremenskih razmer, je dejala in dodala, da je čas izven vegetacijske sezone za tovrstne posege najbolj primeren.

Poleg obrezovanja krošenj 191 dreves bodo po besedah vodje občinskega oddelka za gospodarske dejavnosti in promet na podlagi odločbe Zavoda za gozdove izvedli še sečnjo 20 dreves sušic - gre za odmrla stoječa drevesa in invazivne tujerodne drevesne vrste robinije, je dejala.