V katere posle vse je vpleten ljubljanski podžupan Boštjan Koritnik?

"Šele ko sem nekaj let sodeloval pri gradbenem projektu, sem lahko razumel entuziazem tistih, ki so zraven že bistveno dlje. Ko nekaj snuješ in čakaš trenutek, da bo zgradba resnična in otipljiva. Sedaj smo pri Urbani oazi že tako blizu, da mi je malo žal, da nisem šel namesto na pravo na gradbeno fakulteto," je Koritnik zapisal v začetku leta.

V drug gradbeni projekt pa je vstopil z besedami: "Ko enkrat zagrizeš v gradbeništvo, te panoga naslednjič najde sama." Kot kontakt je navedel svojo sestro, ki očitno uporablja kar naslov revije Pravnik. Sosesko Zadobrova sicer gradi podjetje Marka Otoničarja. Otoničar je soprog nekdanje direktorice ljubljanske mestne uprave Urške Otoničar, ki se je jeseni po 25 letih na občini zaposlila v občinskem podjetju Javni holding Ljubljana.

Ljubljanski župan Zoran Janković pa je na naša vprašanja glede Koritnika odgovarja jasno. "Nepoklicni župan je in ima moje soglasje, za karkoli je vprašal, da se lahko v svojem prostem času, tudi s tem ukvarja. Tako da če ima kakšne težave s tem ima samo dve poti – KPK in pa tožba."

A nekatera dovoljenja, ki jih mestna občina izdaja, na primer za gradnjo sosesk, so mogoče povezana ravno z občinsko upravo, kjer je on podžupan. "Preprosto dejstvo. Lepo, da vas to zanima, ampak še enkrat: vsak ima svoje področje in ravno pri urbanizmu se Boštjan Koritnik nikoli ne vtika. Se nikoli ni in se ne bo," nam je poudaril župan.

Koritnik sicer ni le nepoklicni podžupan, ampak je tudi mestni svetnik, kar pomeni, da sedi na sejah mestnega sveta. Tam pa ima glasovalno pravico in lahko glasuje tudi o prostorskih načrtih.

Koritnik nam je sicer pisno sporočil, da absolutno ni v konfliktu interesov. "Marketing gradbenih projektov se izvaja namreč šele takrat, ko je večina dovoljenj pridobljenih, tudi sicer pa za področje urejanja prostora na MOL-u nisem ne odgovoren niti se z njim ne ukvarjam," je sporočil.