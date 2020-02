V kateri hrani najdemo antioksidante, ki izboljšujejo naš imunski sistem?

Posebej v času gripe in različnih viroz je dobro, da krepimo svoj imunski sistem. Eden od načinov je uživanje hrane, bogate z antioksidanti, ki naše telo ščitijo pred oksidativnim stresom, ki povzroča bolezni in pospešuje staranje. Med pomembne antioksidante sodijo vitamini C, E, provitamin A, pa koencim Q10 in fenolne snovi, kamor sodi tudi resveratrol. Kje jih lahko najdemo?